ФОТО В Эстонии строится первый дом с обильным озеленением на крыше и стенах

Allika Kodud – это пятиэтажное здание ступенчатой формы на 25 квартир, строящееся в самом центре Кейла, на улице Аллика недалеко от парка Кескпарк. Этот дом отличается как от других местных зданий, так и от зданий в столице большим количеством зеленых зон.

Венок сняли руководитель проекта Scandium Kinnisvara Мадис Летт и исполнительный директор генерального подрядчика Tesron Ehitus Каспар Викс. Фото: Эрик Рийкоя

У дома будет крыша с обильным озеленением, так называемая зеленая крыша, а также зеленая стена, покрытая растениями. Зеленая крыша будет выглядеть среди других многоквартирных домов, как парк посреди асфальтированных улиц.

Так будет выглядеть готовый дом. Фото: Scandium Kinnisvara

Озеленение поможет выровнять нагрузку дождевой воды на городскую трассу и водопроводные сети. Кроме того, такое решение будет обеспечивать большую чистоту воздуха в городе. Третье преимущество зеленой крыши заключается в том, что она не будет притягивать столько солнечного тепла, как черная, а зимой она будет защищать жителей от холодов.