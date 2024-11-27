Нападение на женщин в Таллинне: преступник долго скрывался от полиции и продолжал работать в ресторане

23 ноября 2009 года около половины восьмого утра 34-летняя Криста спешила на работу в Институт метеорологии и гидрологии. Внезапно сзади на нее кто-то напал. Криста получила несколько сильных ударов битой по голове и упала. Нападавший сбежал, но вскоре на его пути оказалась еще одна случайная прохожая. Он накинулся и на нее.

Парк Шнелли, который находится в центре Таллинна, стал местом трагедии. Фото: Toomas Huik

В это время школьник, который спешил на занятия, услышал женский крик. Мальчик испугался, достал телефон и быстро набрал номер полиции.

Полицейский патруль был поблизости и прибыл на место через полминуты. Но от преступника уже и след простыл.

Последний прогноз метеоролога Кристы в Postimees был напечатан 23 ноября - в тот день, когда она подверглась нападению преступника. Фото: Liis Treimann/ Postimees

К сожалению, через два дня первая жертва нападавшего скончалась в больнице, так и не приходя в сознание. Другая жертва выжила, но получила тяжелые травмы.

Благодаря свидетелям полиция установила, что нападавший - молодой мужчина в возрасте 20-25 лет, его рост 180-185 сантиметров, у него худое телосложение, он смуглый с темными волосами. На нем могла быть белая кепка и темная куртка.

Группа по расследованию убийств Пыхьяской префектуры фрагмент за фрагментом пыталась составить картину случившегося, которая позволила бы выйти на след преступника и задержать его.

О том, какую на самом деле огромную работу пришлось проделать, знают лишь сотрудники следственных органов. Но известно, что с момента трагических событий у пруда Шнелли и до задержания подозреваемого пришлось проверить почти 30 000 человек.