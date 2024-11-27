В восемнадцатом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о нападении в парке Шнелли на двух женщин. Преступник скрылся и на его поиски потребовалось девять месяцев. Но даже тогда никто из его окружения не мог поверить, что добропорядочный отец семейства мог совершить такое.
Нападение на женщин в Таллинне: преступник долго скрывался от полиции и продолжал работать в ресторане
23 ноября 2009 года около половины восьмого утра 34-летняя Криста спешила на работу в Институт метеорологии и гидрологии. Внезапно сзади на нее кто-то напал. Криста получила несколько сильных ударов битой по голове и упала. Нападавший сбежал, но вскоре на его пути оказалась еще одна случайная прохожая. Он накинулся и на нее.
В это время школьник, который спешил на занятия, услышал женский крик. Мальчик испугался, достал телефон и быстро набрал номер полиции.
Полицейский патруль был поблизости и прибыл на место через полминуты. Но от преступника уже и след простыл.
К сожалению, через два дня первая жертва нападавшего скончалась в больнице, так и не приходя в сознание. Другая жертва выжила, но получила тяжелые травмы.
Благодаря свидетелям полиция установила, что нападавший - молодой мужчина в возрасте 20-25 лет, его рост 180-185 сантиметров, у него худое телосложение, он смуглый с темными волосами. На нем могла быть белая кепка и темная куртка.
Группа по расследованию убийств Пыхьяской префектуры фрагмент за фрагментом пыталась составить картину случившегося, которая позволила бы выйти на след преступника и задержать его.
О том, какую на самом деле огромную работу пришлось проделать, знают лишь сотрудники следственных органов. Но известно, что с момента трагических событий у пруда Шнелли и до задержания подозреваемого пришлось проверить почти 30 000 человек.
Были опрошены более сотни людей, которые находились в тот день неподалеку от места событий. Полицейские собирали информацию в других столичных парках. Параллельно было обработано почти 1200 часов записей с камер слежения.
С момента трагических событий и до задержания подозреваемого полиции пришлось проверить почти 30 000 человек
В итоге летом 2010 года в списке осталось два основных подозреваемых, один из них и был тем самым убийцей с битой. Оказалось, что всего через полтора месяца после преступления он был задержан полицией по другому делу, но был отпущен на свободу. На тот момент полицейские даже не догадывались, что в их руках был тот самый разыскиваемый преступник - 28-летний Вячеслав Баюк.
Что осложнило полиции поиски преступника, почему после задержания по делу об изнасиловании Баюк был отпущен на свободу, и как его все-таки удалось задержать? Почему на самом деле он напал на двух незнакомых ему женщин и как он чуть не вышел на свободу в этом году? Ответы на эти вопросы слушайте в восемнадцатом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: судебные дела, публикации в СМИ.
Озвучивали: Седа Дунгурова, Светлана Карабут, Елизавета Лынник и Иван Скрябин.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.