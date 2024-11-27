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Нападение на женщин в Таллинне: преступник долго скрывался от полиции и продолжал работать в ресторане

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Фото статьи
Фото: Коллаж Rus.Postimees

В восемнадцатом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улицеведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о нападении в парке Шнелли на двух женщин. Преступник скрылся и на его поиски потребовалось девять месяцев. Но даже тогда никто из его окружения не мог поверить, что добропорядочный отец семейства мог совершить такое.

23 ноября 2009 года около половины восьмого утра 34-летняя Криста спешила на работу в Институт метеорологии и гидрологии. Внезапно сзади на нее кто-то напал. Криста получила несколько сильных ударов битой по голове и упала. Нападавший сбежал, но вскоре на его пути оказалась еще одна случайная прохожая. Он накинулся и на нее.

Парк Шнелли, который находится в центре Таллинна, стал местом трагедии.
Парк Шнелли, который находится в центре Таллинна, стал местом трагедии. Фото: Toomas Huik

В это время школьник, который спешил на занятия, услышал женский крик. Мальчик испугался, достал телефон и быстро набрал номер полиции.

Полицейский патруль был поблизости и прибыл на место через полминуты. Но от преступника уже и след простыл.

Последний прогноз метеоролога Кристы в Postimees был напечатан 23 ноября - в тот день, когда она подверглась нападению преступника.
Последний прогноз метеоролога Кристы в Postimees был напечатан 23 ноября - в тот день, когда она подверглась нападению преступника. Фото: Liis Treimann/ Postimees

К сожалению, через два дня первая жертва нападавшего скончалась в больнице, так и не приходя в сознание. Другая жертва выжила, но получила тяжелые травмы.

Благодаря свидетелям полиция установила, что нападавший - молодой мужчина в возрасте 20-25 лет, его рост 180-185 сантиметров, у него худое телосложение, он смуглый с темными волосами. На нем могла быть белая кепка и темная куртка.

Группа по расследованию убийств Пыхьяской префектуры фрагмент за фрагментом пыталась составить картину случившегося, которая позволила бы выйти на след преступника и задержать его.

О том, какую на самом деле огромную работу пришлось проделать, знают лишь сотрудники следственных органов. Но известно, что с момента трагических событий у пруда Шнелли и до задержания подозреваемого пришлось проверить почти 30 000 человек.

Были опрошены более сотни людей, которые находились в тот день неподалеку от места событий. Полицейские собирали информацию в дру­гих столичных парках. Параллельно было обработано почти 1200 часов записей с камер слежения.

С момента трагических событий и до задержания подозреваемого полиции пришлось проверить почти 30 000 человек

В итоге летом 2010 года в списке осталось два основных подозреваемых, один из них и был тем самым убийцей с битой. Оказалось, что всего через полтора месяца после преступления он был задержан полицией по другому делу, но был отпущен на свободу. На тот момент полицейские даже не догадывались, что в их руках был тот самый разыскиваемый преступник - 28-летний Вячеслав Баюк.

Слева - первый фоторобот, который был составлен полицией. В декабре на основании показаний свидетелей полиция составила новый фоторобот убийцы (справа). Посередине фотографии самого нападавшего Вячеслава Баюка.
Слева - первый фоторобот, который был составлен полицией. В декабре на основании показаний свидетелей полиция составила новый фоторобот убийцы (справа). Посередине фотографии самого нападавшего Вячеслава Баюка. Фото: PM arhiiv / erakogu

Что осложнило полиции поиски преступника, почему после задержания по делу об изнасиловании Баюк был отпущен на свободу, и как его все-таки удалось задержать? Почему на самом деле он напал на двух незнакомых ему женщин и как он чуть не вышел на свободу в этом году? Ответы на эти вопросы слушайте в восемнадцатом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».

Баюк был обвинен не только в зверском нападении в парке Шнелли, но и в изнасиловании, и вождении в нетрезвом виде.
Баюк был обвинен не только в зверском нападении в парке Шнелли, но и в изнасиловании, и вождении в нетрезвом виде. Фото: Liis Treimann

Расскажите нам о том, что случалось с вами

Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.

Выпуск подготовлен на основе материалов: судебные дела, публикации в СМИ.

Озвучивали: Седа Дунгурова, Светлана Карабут, Елизавета Лынник и Иван Скрябин.

Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?

Помощь рядом

Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.

Другие полезные телефоны помощи:

  • Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
  • Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
  • Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
  • НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
  • Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
  • Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.
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