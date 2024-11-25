РАЙНЕР САКС Украинцы поразили в Курской области очень важный объект

Поскольку Россия готовит крупную кибератаку против Великобритании с целью дать мощный ответ на поддержку Украины со стороны Лондона, для достижения этой цели также запланирована многоуровневая информационная операция. Обычно имеется цель убедить население атакуемой в киберпространстве страны в том, что она не может противостоять России и защитить себя. Кроме того, обеспечиваются условия, чтобы Россию нельзя было напрямую обвинить в совершении кибератак.

Обломки ракеты

Служба внутренней безопасности Украины (СБУ) представила журналистам обломки российской баллистической ракеты, выпущенной 21 ноября в направлении города Днепр. Представитель СБУ еще раз подтвердил, что ракета была выпущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Если это относительно небольшое количество обломков - все, что осталось от ракеты, то опубликованное в журнале Bild предположение о том, что это была испытательная версия ракеты без заряда взрывчатого вещества, не соответствует действительности. Нет никакой логики в запуске испытательного варианта ракеты по территории противника в условиях войны, в том числе и в «культурном пространстве» России.

Сегодня ночью российские источники сообщили об атаках беспилотников в районе Курска и Калуги. В Калуге был обстрелян нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий группе «Роснефть». Также есть сообщения о попадании в предприятие оборонной промышленности в Калуге. Компания «Тайфун» производит компоненты для ракет и радаров.