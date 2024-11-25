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РАЙНЕР САКС Украинцы поразили в Курской области очень важный объект

Перевод: Павел Соболев
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Madis Veltman
  • Россия готовит крупную кибератаку на Великобританию
  • Российские источники сообщили об атаках беспилотников в районах Курска и Калуги
  • Всего, по данным ВСУ, в Курской области находятся 11 000 северокорейских военнослужащих

Радар комплекса ЗРК С-400 был поражен в результате украинской ракетно-дроновой атаки, произошедшей минувшей ночью в Курской области, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Украинские источники не уточняют, с помощью какого оружия был достигнут результат. Говорят, что комплекс С-400 в Курске также использовался для атак на украинские наземные цели. Уничтожение самой современной системы вооружений России всегда является экстраординарным событием стратегического масштаба. Это также мешает российскому военному командованию развивать наступление в Курской области. Напомним, система ПВО С-400 не смогла остановить недавнюю атаку Storm Shadow на командный пункт российской армии в Курской области.

По данным источников The Telegraph, министр национальной безопасности Великобритании планирует в понедельник сделать заявление о том, что Россия готовит крупную кибератаку. По словам официальных лиц Великобритании, атака осуществляется в отместку за поддержку Украины, в частности, за поставку ракет Storm Shadow.

По словам министра, объектами атак являются пресса, телекоммуникационная инфраструктура, государственные учреждения и энергетическая инфраструктура. В то же время министр убежден, что возможные нападения не станут неожиданностью в Великобритании и с ними будут успешно бороться.

Описывая возможные атаки, министр называет особой угрозой всевозможные группы киберактивистов, которые напрямую не действуют под контролем российских властей. При этом министр дает понять, что некоторые сервисы, используемые в атаках, были перекуплены разными компаниями, и формально их работники не являются непосредственными сотрудниками российских госструктур.

Такой упреждающий подход Великобритании, безусловно, является лучшей предпосылкой для управления ситуацией, чем скудные комментарии о том, что произошло постфактум. В практике российских гибридных атак информационные операции всегда играют важную роль во всех вариантах такой деятельности.

Поскольку Россия готовит крупную кибератаку против Великобритании с целью дать мощный ответ на поддержку Украины со стороны Лондона, для достижения этой цели также запланирована многоуровневая информационная операция. Обычно имеется цель убедить население атакуемой в киберпространстве страны в том, что она не может противостоять России и защитить себя. Кроме того, обеспечиваются условия, чтобы Россию нельзя было напрямую обвинить в совершении кибератак.

Обломки ракеты

Служба внутренней безопасности Украины (СБУ) представила журналистам обломки российской баллистической ракеты, выпущенной 21 ноября в направлении города Днепр. Представитель СБУ еще раз подтвердил, что ракета была выпущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Если это относительно небольшое количество обломков - все, что осталось от ракеты, то опубликованное в журнале Bild предположение о том, что это была испытательная версия ракеты без заряда взрывчатого вещества, не соответствует действительности. Нет никакой логики в запуске испытательного варианта ракеты по территории противника в условиях войны, в том числе и в «культурном пространстве» России.

Сегодня ночью российские источники сообщили об атаках беспилотников в районе Курска и Калуги. В Калуге был обстрелян нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий группе «Роснефть». Также есть сообщения о попадании в предприятие оборонной промышленности в Калуге. Компания «Тайфун» производит компоненты для ракет и радаров.

На фронтах активность наступлений российской армии остается очень высокой. Из-за осенней погоды активность ВВС России несколько снизилась. Планирующие бомбы теперь можно использовать в меньших примерно на треть объемах, чем это было в октябре и начале ноября.

Сегодня ночью началась атака российской армии иранскими дронами, которая к утру еще не закончилась.

Положение на поле боя

В районах Курской области активность атак российской армии на данный момент возросла. Вчера появились сообщения о небольших перемещениях российских частей вперед. Военные корреспонденты сообщают, что российская армия также все чаще использует атаки более мелкими пехотными группами на курском направлении, поскольку потери бронетехники слишком велики.

По данным украинского Генштаба, в боях уже участвуют солдаты северокорейских подразделений. Это обычные пехотинцы, которые интегрированы в подразделения российской армии в виде более мелких групп. Военнослужащие получили документы из РФ, согласно которым они принадлежат к коренным народам Сибири. По данным ВСУ, в Курской области находятся 11 000 северокорейских военнослужащих.

В направлении Харькова российские подразделения предприняли несколько атак на украинские позиции, но они не увенчались успехом. На направлении Купянска и Лимана активность атак российской армии уже несколько дней подряд остается очень высокой. Поступают сообщения о незначительных успехах российских подразделений. Активных атак в направлении Северска вчера не было.

В Бахмутском районе активность российских подразделений в районе города Часов Яр на прошлой неделе была более активной, чем в предыдущие недели. Серьезных изменений в дислокации войск нет. Вчера активизировались атаки российской армии в Торецке и его окрестностях, однако сообщений об их дальнейшем развитии нет.

Ожесточенные бои продолжались в районе Покровска, но они шли без особых изменений. Очень активные обстрелы продолжаются в районе к юго-западу от Донецка. На этом направлении российской армии удалось улучшить свои позиции.

На Южном фронте отдельные бои происходили в устьях реки Днепр. В остальном российские части действовали пассивно и ограничивались применением авиации и артиллерии.

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