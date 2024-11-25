Украинские источники не уточняют, с помощью какого оружия был достигнут результат. Говорят, что комплекс С-400 в Курске также использовался для атак на украинские наземные цели. Уничтожение самой современной системы вооружений России всегда является экстраординарным событием стратегического масштаба. Это также мешает российскому военному командованию развивать наступление в Курской области. Напомним, система ПВО С-400 не смогла остановить недавнюю атаку Storm Shadow на командный пункт российской армии в Курской области.
По данным источников The Telegraph, министр национальной безопасности Великобритании планирует в понедельник сделать заявление о том, что Россия готовит крупную кибератаку. По словам официальных лиц Великобритании, атака осуществляется в отместку за поддержку Украины, в частности, за поставку ракет Storm Shadow.
По словам министра, объектами атак являются пресса, телекоммуникационная инфраструктура, государственные учреждения и энергетическая инфраструктура. В то же время министр убежден, что возможные нападения не станут неожиданностью в Великобритании и с ними будут успешно бороться.
Описывая возможные атаки, министр называет особой угрозой всевозможные группы киберактивистов, которые напрямую не действуют под контролем российских властей. При этом министр дает понять, что некоторые сервисы, используемые в атаках, были перекуплены разными компаниями, и формально их работники не являются непосредственными сотрудниками российских госструктур.
Такой упреждающий подход Великобритании, безусловно, является лучшей предпосылкой для управления ситуацией, чем скудные комментарии о том, что произошло постфактум. В практике российских гибридных атак информационные операции всегда играют важную роль во всех вариантах такой деятельности.