В случае с некоторыми машинами автоналог можно уменьшить в несколько раз

Придуманный политиками налог на автомобили, который вступит в силу в новом году, должен ежегодно приносить в государственную казну более 200 миллионов евро. Сейчас все чаще звучит критика, что налог не был должным образом продуман, поэтому может случиться так, что за одну и ту же машину придется заплатить очень разные суммы.