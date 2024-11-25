Налог на автомобили вступит в силу в новом году, и налоговые и таможенные органы обещали разослать налоговые уведомления уже в феврале. Однако в Эстонии есть ряд машин, в случае с которыми размер налога можно снизить.
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В случае с некоторыми машинами автоналог можно уменьшить в несколько раз
Придуманный политиками налог на автомобили, который вступит в силу в новом году, должен ежегодно приносить в государственную казну более 200 миллионов евро. Сейчас все чаще звучит критика, что налог не был должным образом продуман, поэтому может случиться так, что за одну и ту же машину придется заплатить очень разные суммы.