Глава Департамента государственной безопасности Литвы: пока рано связывать крушение самолета с диверсией

«На данный момент преждевременно делать выводы или выдвигать обвинения, - заявил в понедельник глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис. - У нас не было никакой предварительной информации по этому поводу».

Однако Яунишкис подчеркнул, что версию теракта исключать нельзя: «Мы наблюдаем, что Россия становится все более агрессивной. Как вам известно, наши зарубежные партнеры также сообщают об угрозах, связанных с диверсиями и терроризмом. Эта версия также рассматривается».

Руководитель полиции Арунас Паулаускас также заявил, что версия терроризма не исключается, однако наиболее вероятными причинами катастрофы являются техническая неисправность или ошибка экипажа.

Крушение произошло в понедельник утром недалеко от аэропорта Вильнюса. На борту грузового самолета находились четыре человека: один погиб, трое были госпитализированы.

Полиция начала несколько досудебных расследований: пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская сообщила агентству BNS, что начаты два досудебных расследования, касающиеся ненадлежащего содержания транспортных средств и нарушения правил международных полетов.

В настоящее время также проводятся процессуальные действия, включая допросы, осмотр места происшествия и обломков самолета. На месте катастрофы перекрыто движение, ведутся работы по ликвидации последствий.

В последние месяцы в Европе участились случаи гибридных атак, связанных с деятельностью России. Несколько инцидентов касались самолетов компании DHL. Так, в начале года были зафиксированы случаи загрузки самовоспламеняющихся посылок в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию. Позднее западные спецслужбы связали эти события с российскими операциями. По их данным, это была часть тайной кампании Москвы по поджогам транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.