Спасатели потушили пожар в жилом доме, строение могло загореться от искр разведенного поблизости костра

В пятницу в 14.24 спасатели помогли бригаде Скорой помощи добраться до женщины, у которой возникла проблема со здоровьем, но она не могла самостоятельно открыть медикам дверь. Инцидент имел место в поселке Йыгева на улице Аамисепа. Спасатели взломали дверь и помогли доставить больную в машину Скорой помощи.

В субботу в 18.30 поступило сообщение о том, что в деревне Пиккъярве в волости Йыгева загорелся дом. На момент прибытия спасателей чердак и часть внутренних помещений пылали открытым огнем, но, к счастью, четверо жильцов уже благополучно покинули дом. Спасатели вскрыли конструкции крыши, чтобы потушить пожар. Работы по тушению завершились в 21.24. По предварительной оценке спасателей, возгорание могло возникнуть из-за искр, разлетевшихся от большого костра, разведенного в 15 метрах от жилого дома.

В воскресенье в 9.22 спасатели выехали на место ДТП с участием одного автомобиля в селе Козевески в волости Муствеэ, где они в итоге поставили перевернувшийся автомобиль снова на колеса, чтобы обеспечить безопасность и исключить протечку топлива. Провода с аккумулятора сняли в целях обеспечения пожарной безопасности. Находившихся в автомобиле людей на машине Скорой помощи доставили в больницу для медицинского обследования.

В субботу в 12.35 спасатели выехали на место ДТП с участием одного автомобиля в деревне Маарья-Магдалена в волости Тарту, где они также обеспечили пожарную безопасность, поставили перевернувшуюся машину на колеса, убрали с дороги сломанные детали и покрыли разлитое масло абсорбирующим материалом. Водителя, получившего легкие травмы, осмотрела бригада Скорой помощи.

В воскресенье в 17.20 спасатели выехали на место ДТП с участием двух автомобилей на улице Пеплери в Тарту, где также был устранен риск возгорания. Состояние здоровья людей, находившихся в машинах, проверила на месте бригада Скорой помощи.