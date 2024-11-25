Видео Руководитель команды раскритиковал Тянака: так безумно гнать не было смысла

Это не кольцевая гонка, в которой после каждого круга можно делать поправки, мол, сейчас можно ехать на десятую сотую секунды быстрее или медленнее. Это не так. Мне было очевидно, что они ехали слишком быстро. Но им самим было это понятно? Этого я действительно не знаю», - раскритиковал Тянака бывший руководитель Renault F1 Сирил Абитебул.

По его мнению, он внятно донес до Танака, удерживавшего в этой гонке первое место, каким должен быть правильный темп движения в последний день.

«Я совершенно ясно все сказал. Было сказано, что наша цель – финишировать в тройке или пятерке лучших. Не нужно стремиться к какой-то конкретной позиции. Поэтому такая сумасшедшая скорость не была необходима. Мой самый большой вопрос по-прежнему заключается в том, понимают ли они сами, когда риски становятся слишком велики?» - размышляет Абитбул.

По словам Абитебула, саму аварийную ситуацию обостряет тот факт, что Тянак выходил на трассу последним и мог знать о ситуации на этом повороте.

«Я проверил, была ли мобильная связь в начале гонки, мне подтвердили, что была. При этом он не получил в реальном времени информацию от других автомобилей. Я признаю, что у меня самого недостаточно опыта, чтобы судить о таком подходе», - добавил Абитебул.

При этом Абитебул взял часть вины на себя, хотя все же остался при мнении, что главный виновник все же сидел за рулем.

«Это большое расстройство, особенно с учетом того, что он делал и что получил от команды. По части рабочей надежности машины мы в этом году были на высоком уровне.

Сирил Абитебул. Фото: Fabien Dufour/Hyundai Motorsport

Мы дали ему очень надежную машину. Она не всегда была настолько быстрой, насколько он хотел или всегда с тем балансом и управляемостью, которых он хотел. Но в общем плане машина была хорошей. Надеюсь, что все стороны извлекут из этого уроки. Но верю, что у него высшая цель, он должен развиваться – это несомненно», - подытожил Абитебул.