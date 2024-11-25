Сезон Оття Тянака на ралли в Японии завершился тяжелой аварией, произошедшей на первом спецучастке последнего гоночного дня. По мнению руководителя команды Сирила Абитебула, эстонский гонщик взвалил на себя неоправданный риск, в котором не было никакой необходимости.
Видео ⟩ Руководитель команды раскритиковал Тянака: так безумно гнать не было смысла
Хотя у Тянака еще в воскресенье утром была призрачная надежда соревноваться за титул чемпиона мира, для этого Тьерри Невиллю пришлось бы сойти с дистанции или не заработать за день ни одного очка, а эстонцу пришлось бы максимально набрать 30 очков.
Однако этого не произошло и Невилл завоевал свой первый чемпионский титул. К сожалению, то, что Тянак был вынужден прервать гонку, поставило Hyundai в тяжелое положение в командном зачете. Если еще накануне последнего спецучастка они с Toyota шли на равных, то после японский автопроизводитель сумел в четвертый раз подряд завоевать титул чемпиона мира, причем с преимуществом в три очка.
Руководитель команды Hyundai Сирил Абитебул не был доволне результатами и в первой встрече с журналистами высказался и по поводу аварии Тянака, ставшей роковой для команды, надеявшейся завоевать титул.
Абитебул признал, что после утренней аварии Тянака еще не виделся с гонщиком, они общались только в мессенджере.
«Я просил его все же присоединиться к команде и видел по телевизору, что он вместе с командой следил за прохождением последнего спецучастка. К сожалению, я очень спешил и сам его еще не видел. Общались в WhatsApp, это, конечно, не лучшее средство связи. Пообщаемся позже», - прокомментировал Абитебул порталу rallit.fi.
Говоря о фатальной аварии Тянака, француз признался, что был поражен быстрым темпом эстонца. И не в позитивном ключе. «Честно говоря, мне до сих пор сложно оценить, насколько хорошо они понимают, насколько можно рисковать в такой ситуации.
Это не кольцевая гонка, в которой после каждого круга можно делать поправки, мол, сейчас можно ехать на десятую сотую секунды быстрее или медленнее. Это не так. Мне было очевидно, что они ехали слишком быстро. Но им самим было это понятно? Этого я действительно не знаю», - раскритиковал Тянака бывший руководитель Renault F1 Сирил Абитебул.
По его мнению, он внятно донес до Танака, удерживавшего в этой гонке первое место, каким должен быть правильный темп движения в последний день.
«Я совершенно ясно все сказал. Было сказано, что наша цель – финишировать в тройке или пятерке лучших. Не нужно стремиться к какой-то конкретной позиции. Поэтому такая сумасшедшая скорость не была необходима. Мой самый большой вопрос по-прежнему заключается в том, понимают ли они сами, когда риски становятся слишком велики?» - размышляет Абитбул.
По словам Абитебула, саму аварийную ситуацию обостряет тот факт, что Тянак выходил на трассу последним и мог знать о ситуации на этом повороте.
«Я проверил, была ли мобильная связь в начале гонки, мне подтвердили, что была. При этом он не получил в реальном времени информацию от других автомобилей. Я признаю, что у меня самого недостаточно опыта, чтобы судить о таком подходе», - добавил Абитебул.
При этом Абитебул взял часть вины на себя, хотя все же остался при мнении, что главный виновник все же сидел за рулем.
«Это большое расстройство, особенно с учетом того, что он делал и что получил от команды. По части рабочей надежности машины мы в этом году были на высоком уровне.
Мы дали ему очень надежную машину. Она не всегда была настолько быстрой, насколько он хотел или всегда с тем балансом и управляемостью, которых он хотел. Но в общем плане машина была хорошей. Надеюсь, что все стороны извлекут из этого уроки. Но верю, что у него высшая цель, он должен развиваться – это несомненно», - подытожил Абитебул.