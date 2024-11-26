Ожидание и реальность: Таллинн может остаться без олимпийского бассейна, несмотря на все обещания

Открыте нового бассейна в Таллинне, в гимназии Лаагна, 2018 год. Речь не идет об олимпийском стандарте - дети рады хотя бы такой возможности плавать. Но профессиональным спортсменам нужен профессиональный бассейн, о котором в столице пока только говорят.

Эпопея со строительством Таллиннского бассейна началась достаточно давно – в 2019 году, когда город объявил о намерении построить в столице олимпийский бассейн и объявил конкурс госпоставки. Общественности преподнесли роскошный проект настоящего олимпийского комплекса: с полноценным бассейном, подходящим для проведения соревнований высшего уровня, вспомогательными бассейнами, прекрасной инфраструктурой – с тем, чтобы комплексом могли пользоваться не только профессиональные спортсмены, но и обычные горожане.