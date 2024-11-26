Вт, 26.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Ожидание и реальность: Таллинн может остаться без олимпийского бассейна, несмотря на все обещания

Copy
Открыте нового бассейна в Таллинне, в гимназии Лаагна, 2018 год. Речь не идет об олимпийском стандарте - дети рады хотя бы такой возможности плавать. Но профессиональным спортсменам нужен профессиональный бассейн, о котором в столице пока только говорят.
Открыте нового бассейна в Таллинне, в гимназии Лаагна, 2018 год. Речь не идет об олимпийском стандарте - дети рады хотя бы такой возможности плавать. Но профессиональным спортсменам нужен профессиональный бассейн, о котором в столице пока только говорят. Фото: Mihkel Maripuu

Эпопея со строительством Таллиннского бассейна началась достаточно давно – в 2019 году, когда город объявил о намерении построить в столице олимпийский бассейн и объявил конкурс госпоставки. Общественности преподнесли роскошный проект настоящего олимпийского комплекса: с полноценным бассейном, подходящим для проведения соревнований высшего уровня, вспомогательными бассейнами, прекрасной инфраструктурой – с тем, чтобы комплексом могли пользоваться не только профессиональные спортсмены, но и обычные горожане.

Новость была воспринята на ура – не секрет, что не только в Таллинне, во всей Эстонии острейшая нехватка больших плавательных бассейнов, отвечающих жестким спортивным стандартам. Стоит напомнить, что наши лучшие пловцы – Энели Ефимова и Крегор Цирк – из-за отсутствия подходящих условий вынуждены тренироваться за рубежом.

Те же бассейны, которые у нас есть, переполнены – спрос огромен, ресурса не хватает. Поэтому появления нового бассейна ожидали с огромным нетерпением.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх