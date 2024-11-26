ДАНИИЛ КУРАКИН В Нарве нет политики, а есть череда создания и разваливания странных избирательных союзов

Как выбраться из ямы?

Вариантов, как выбираться из этой ямы, не так уж и много. Первый - вести открытую пропаганду в регионе и вербовать тех, кто есть, при этом не забывая проверять «на вшивость» тех, кого принимаешь. Учитывая в целом аполитичность среднестатистического нарвитянина в отношении Эстонии и его недовольство мейнстримными партиями, вербовка в таком случае будет напоминать рыбалку в нарвских голубых озерах.

Другой вариант - подсуетиться и отправить туда политиков из-за пределов Нарвы, как сейчас в Нарву пытаются отправлять учителей. У таких людей будет больше политического опыта, они смогут привнести разнообразие в нарвские реалии, но здесь возникает другая проблема, а будут ли за них голосовать горожане? Опыт все той же Катри Райк нам показывает, что, чтобы завоевать доверие нарвитян, необходимо доказать им, что ты здесь свой человек, даже несмотря на то, что на самом деле ты приезжий.

Вот и получается замкнутый круг. Достойных политиков в городе не хватает, для многих самым заметным опытом в публичной карьере была позиция главы квартирного товарищества, и о политической культуре эти люди имеют лишь смутное представление. В то же время политики из Таллинна, которые требуют от Нарвы чудес, сами понимают, что волшебной палочки на такой случай у них нет.

Все эти перевороты и передел власти объяснимы лишь простой человеческой некомпетентностью, и Райк, как единственный влиятельный европейский политик в городе, смотрится как одинокий корабль посреди океана. Кто бы как не относился к Катри, но она - единственный политик в городе, который не будет находиться в противостоянии с Таллинном, но при этом имеет и поддержку значительного числа горожан. В плане соответствия двум таким качествам у Катри пока что нет альтернативы.

В этом смысле очень хорошо, что союз со Стальнухиным в роли главы горсобрания не удался. Такой человек - это полная противоположость понятию культурного эстонского политика, и не мне пояснять причины, почему это так. Стальнухин - это крайность.

Символ той Нарвы, от которой, по-хорошему, должны остаться только воспоминания, и ошибкой было бы приводить такого человека во власть. Но Стальнухин - это лишь следствие всего того запущенного состояния политической культуры в Нарве, которую будет очень сложно сделать хоть немного качественнее.