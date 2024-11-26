В Нарве сильно не хватает европейской политической культуры, считает видеоблогер и активист Даниил Куракин, и задается вопросом, откуда же ей там взяться, если и сам город в ней не заинтересован, и эстонские партии не видят перспектив по набору там поддержки для себя. Получается замкнутый круг, который пытается разорвать Катри Райк.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ В Нарве нет политики, а есть череда создания и разваливания странных избирательных союзов
До сих пор единственным политиком в Нарве, которого можно по-настоящему назвать европейским, была и остается Катри Райк. Свою любовь к городу и желание его развивать она доказывала неоднократно, но, что не менее важно, именно при ее мэрстве Нарва начала хоть немного казаться эстонским городом. Однако, по большому счету, Катри Райк одна такая в Нарве, и, судя по всему, ей не спешат помочь даже коллеги по партии, не говоря уже о других эстонских политиках.
К сожалению, Нарва - это такой город, где состояние политики больше напоминает «Игру Престолов». Здесь нет нормального представительства мейнстримных партий, кроме центристов, а ближе к выборам, скорее всего, сформируется уже постоянная ячейка партии Koos.
Все остальное политическое пространство города занято какими-то непонятными личностями, многие из которых не состоят в партиях, и перемещаются от одного избирательного союза к другому, разваливая один и тут же создавая новый. Со стороны это выглядит как комедийный телесериал, но это политическая реальность третьего по величине города Эстонии.
Партии в одном лице
Катри Райк, одна из самых деятельных политиков Нарвы, является также членом Социал-демократической партии, но каким бы это не было удивительным, данная партия больше никем не представлена в горсобрании Нарвы. Есть Денис Ларченко, член «Ээсти 200», которая тоже существует в Нарве как будто бы только в лице Дениса Ларченко. Зато нет дефицита в таких объединениях, как Respekt и Narva, которые раньше назывались по-другому, чьи фракции имели другой состав, а теперь вот и фракция Narva вступила в процесс раскола.
Помимо фракций, в горсобрании также полно таких политиков, которые «сами по себе». Избирательные союзы - это, конечно, хорошая практика, но не в том случае, когда из них состоит вся политика города. Избирательные союзы не обязывают тебя до последнего быть им преданным, в то время как партийная фракция как-никак, но субординирует депутатов. Ведь есть есть фракция, чье название совпадает с названием партии, то было бы ненормальным, если бы условный реформист был бы не в реформистской фракции, а в каком-нибудь кратковременном избирательном союзе. Но в Нарве все бегают друг от одного угла к другому, предают, заключают друг против друга союзы и потом сами же их разваливают.
Почему партии так плохо представлены в Нарве, это вопрос отдельный. Мы помним, как EKRE перед прошлыми местными выборами пыталась сформировать в Нарве свою ячейку, но нарвские национал-консерваторы оказались не такими уж «национал», и проект умер. Можно вспомнить скандал с Вадимом Орловым, который с одной стороны был членом Партии реформ, а с другой - поссорился с Нарвским музеем из-за стендов об истории города, не приукрашенной советской пропагандой.
Даже для Центристской партии некоторые нарвские политики оказывались too much, и из-под зеленого клевера вылетали Михаил Стальнухин и Михаил Паншин. Нужно признать, что среднестатистический нарвский политик так сильно отклоняется от партийной линии руководства партии, к которой принадлежит, что из-за этого партия обречена нести репутационные убытки.
Как выбраться из ямы?
Вариантов, как выбираться из этой ямы, не так уж и много. Первый - вести открытую пропаганду в регионе и вербовать тех, кто есть, при этом не забывая проверять «на вшивость» тех, кого принимаешь. Учитывая в целом аполитичность среднестатистического нарвитянина в отношении Эстонии и его недовольство мейнстримными партиями, вербовка в таком случае будет напоминать рыбалку в нарвских голубых озерах.
Другой вариант - подсуетиться и отправить туда политиков из-за пределов Нарвы, как сейчас в Нарву пытаются отправлять учителей. У таких людей будет больше политического опыта, они смогут привнести разнообразие в нарвские реалии, но здесь возникает другая проблема, а будут ли за них голосовать горожане? Опыт все той же Катри Райк нам показывает, что, чтобы завоевать доверие нарвитян, необходимо доказать им, что ты здесь свой человек, даже несмотря на то, что на самом деле ты приезжий.
Вот и получается замкнутый круг. Достойных политиков в городе не хватает, для многих самым заметным опытом в публичной карьере была позиция главы квартирного товарищества, и о политической культуре эти люди имеют лишь смутное представление. В то же время политики из Таллинна, которые требуют от Нарвы чудес, сами понимают, что волшебной палочки на такой случай у них нет.
Все эти перевороты и передел власти объяснимы лишь простой человеческой некомпетентностью, и Райк, как единственный влиятельный европейский политик в городе, смотрится как одинокий корабль посреди океана. Кто бы как не относился к Катри, но она - единственный политик в городе, который не будет находиться в противостоянии с Таллинном, но при этом имеет и поддержку значительного числа горожан. В плане соответствия двум таким качествам у Катри пока что нет альтернативы.
В этом смысле очень хорошо, что союз со Стальнухиным в роли главы горсобрания не удался. Такой человек - это полная противоположость понятию культурного эстонского политика, и не мне пояснять причины, почему это так. Стальнухин - это крайность.
Символ той Нарвы, от которой, по-хорошему, должны остаться только воспоминания, и ошибкой было бы приводить такого человека во власть. Но Стальнухин - это лишь следствие всего того запущенного состояния политической культуры в Нарве, которую будет очень сложно сделать хоть немного качественнее.