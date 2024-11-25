В конце прошлой недели в Кассу по безработице поступило уведомление о намерении сократить 181 человека, работавших в компании Nordica и связанных с ней предприятий, пишет Rus.ERR.
Nordica приступила к сокращениям: стало известно, люди каких специальностей останутся без работы
Уведомления поступили в общей сложности от трех компаний, ранее анонсировавших процедуры банкротства, сообщил´пресс-секретарь Кассы страхования от безработицы Лаури Кооль.
По причине банкротства Regional Jet сократит 161, Nordic Aviation Group - 15, Best Crew - 7 человек.
«Если смотреть на должности сокращаемых, то, судя по поступившим уведомлениям, среди них больше офисных позиций, чем связанных с авиацией. Например, пилотов в сумме меньше десяти, есть механики, инженеры технического обслуживания и так далее, но также много обычных офисных работников - это бухгалтеры, специалисты по маркетингу, продажам, кадровики и так далее», - пояснил Лаури Кооль.