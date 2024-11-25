Крушение самолета в Вильнюсе начала расследовать Германия

Расследование крушения самолета немецкого концерна DHL проводят власти Германии, а также представители самой компании. Немецкие ведомства «находятся в тесном контакте с соответствующими органами внутри страны и за рубежом», цитирует в понедельник, 25 ноября, dpa заявление представителя одного из ведомств безопасности ФРГ.

Свое расследование проводит и компания DHL, сообщил представитель ее дочерней фирмы в Литве агентству Reuters. Он также указал, что у концерна нет информации о каких-либо подозрительных посылках на борту разбившегося самолета. В свою очередь американская компания Boeing сообщила, что ведет сбор информации в связи с инцидентом в Литве и готова предоставить «любую необходимую поддержку».

Ранним утром 25 ноября грузовой самолет DHL, выполнявший рейс из Лейпцига, совершил аварийную жесткую посадку рядом с жилым домом в Вильнюсе. Как передал корреспондент DW из Вильнюса со ссылкой на жителей, живущих рядом с местом падения, взрыва не было, самолет протащился на брюхе несколько десятков метров, на дом не падал, но задел обломками небольшой многоквартирный дом.

Представитель литовской полиции сообщил агентству Elta, что в катастрофе погиб гражданин Испании. Кроме того, в самолете находились еще один испанец и по одному гражданину Германии и Литвы, они получили ранения.

Спецслужбы ФРГ неоднократно предупреждали о росте угрозы диверсий в Германии и Европе. В частности, в конце августа Федеральное ведомство по охране конституции и Федеральное ведомство по уголовным делам Германии направили компаниям в сфере воздушных перевозок и логистики предупреждение о «нетрадиционных зажигательных устройствах», отправляемых неизвестными лицами через логистические фирмы. Данное предупреждение было связано с инцидентом в логистическом центре концерна DHL в Лейпциге, являющемся одним из его глобальных логистических узлов. В июле там загорелась отправленная из стран Балтии посылка.