Начинается суд над юношей, ограбившим в марте этого года магазин

Согласно обвинительному заключению Лыунаской окружной прокуратуры, 26 марта этого года около 19 часов в магазин вошел молодой человек и стал угрожать ножом 59-летнему продавцу, требуя отдать деньги. По версии обвинения, продавец отказался передать деньги, после чего молодой человек схватил кассовый аппарат с 231 евро с прилавка, взял с полки бутылку рома, и убежал.

На видео, опубликованном в аккаунте магазина в социальной сети, было видно, как молодой человек, одетый в черное, с капюшоном и в маске, несколько раз прошелся взад и вперед перед прилавком, затем достал кухонный нож и крикнул продавцу: «Все деньги сюда!»