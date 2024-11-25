Во вторник, 26 ноября, в Вильяндиском Доме правосудия начнется процесс над 20-летним Стеном, обвиняемым в совершении ограбления магазина, расположенного в деревне Соэ Тырваской волости. Стен унес с собой кассовый аппарат с деньгами и бутылку рома.
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Начинается суд над юношей, ограбившим в марте этого года магазин
Согласно обвинительному заключению Лыунаской окружной прокуратуры, 26 марта этого года около 19 часов в магазин вошел молодой человек и стал угрожать ножом 59-летнему продавцу, требуя отдать деньги. По версии обвинения, продавец отказался передать деньги, после чего молодой человек схватил кассовый аппарат с 231 евро с прилавка, взял с полки бутылку рома, и убежал.