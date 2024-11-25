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Начинается суд над юношей, ограбившим в марте этого года магазин

Перевод: Павел Соболев
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Магазин в волости Тырва, подвергшийся в марте ограблению.
Магазин в волости Тырва, подвергшийся в марте ограблению. Фото: Arvo Meeks

Во вторник, 26 ноября, в Вильяндиском Доме правосудия начнется процесс над 20-летним Стеном, обвиняемым в совершении ограбления магазина, расположенного в деревне Соэ Тырваской волости. Стен унес с собой кассовый аппарат с деньгами и бутылку рома.

Согласно обвинительному заключению Лыунаской окружной прокуратуры, 26 марта этого года около 19 часов в магазин вошел молодой человек и стал угрожать ножом 59-летнему продавцу, требуя отдать деньги. По версии обвинения, продавец отказался передать деньги, после чего молодой человек схватил кассовый аппарат с 231 евро с прилавка, взял с полки бутылку рома, и убежал.

На видео, опубликованном в аккаунте магазина в социальной сети, было видно, как молодой человек, одетый в черное, с капюшоном и в маске, несколько раз прошелся взад и вперед перед прилавком, затем достал кухонный нож и крикнул продавцу: «Все деньги сюда!»

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