Мэр Вильнюса объявил о введении режима чрезвычайной ситуации

Грузовой самолет компании DHL, направлявшийся из Германии в столицу Литвы, разбился сегодня рано утром недалеко от Вильнюсского аэропорта. На борту грузового самолета находились четыре человека: один погиб, трое были госпитализированы.

«Эта катастрофа закончилась наилучшим образом - больше нет жертв, раненых - погибших», - заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас на пресс-конференции, однако для ликвидации последствий аварии на месте происшествия был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По словам мэра, «несчастье было очень близко», так как самолет упал во двор жилого дома, задев крылом часть одного из домов. Это привело к пожару в доме, но серьезными последствиями для жителей это не обернулось. Первоначально появлялась информация о том, что самолет упал на жилой дом в Лепкальнисе.

По словам представителя власти, в настоящее время пожар локализован и потушен. Всего в доме проживают 13 человек, в том числе двое детей. Все люди были эвакуированы из дома и размещены в гостинице. Бенкунскас говорит, что эвакуированным помогают различные службы и оказывают психологическую поддержку.