ОТ ПОЛИТОЛОГА История стереотипа «все мусульмане – террористы» или «все террористы – мусульмане», и почему его распространение опасно

Тем не менее терроризм стал синонимом исламистского экстремизма, а процесс радикализации стал рассматриваться как связанный исключительно с мусульманскими аспектами. В России с 2001 года наблюдаются те же тенденции. Владимир Путин первым выразил Джорджу Бушу-младшему соболезнования по поводу терактов 11 сентября, вызвался поддержать США в борьбе с международным терроризмом и тут же объявил террористами всех боровшихся на тот момент за свою независимость чеченцев.

Интересно, что фразу «я не говорю, что каждый мусульманин - террорист, но каждый террорист - мусульманин» редко приписывают ее автору, Милошу Земану - бывшему премьер-министру и президенту Чешской Республики, который сказал ее в одном из своих интервью в 2011 году. В 2015 году его позиция изменилась на «не каждый беженец - террорист, но каждый террорист - беженец».

Интересно также, что в США нарративы о терроризме сводятся к «все террористы - мусульмане», иногда трансформируясь во «все мусульмане - террористы» и «белые люди никогда не бывают террористами». Таким образом, если белые христианские экстремисты совершат теракт, их вряд ли классифицируют как террористов, но в их нападениях, скорее всего, изначально обвинят исламистские экстремистские группировки.