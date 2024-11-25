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Экономист: рост зарплат является одновременно и хорошей, и плохой новостью

Перевод: Дмитрий Рая
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Рауль Эаметс, главный экономист Bigbank.
Рауль Эаметс, главный экономист Bigbank. Фото: Johan-Paul Hion

По словам главного экономиста Bigbank Рауля Эаметса, в третьем квартале рост заработной платы оставался высоким, что является одновременно и хорошей, и плохой новостью.

«Учитывая общую экономическую ситуацию, рост заработной платы остается высоким: номинальный рост заработной платы составил 8,1% в годовом исчислении. Хорошая новость заключается в том, что доходы людей растут, и это помогает поддерживать покупательную способность получаемой ими зарплаты, поскольку цены также растут», - сказал Эаметс.

«С точки зрения работодателя, картина не столь радужная. Тот факт, что зарплаты в государственном секторе продолжают расти быстрее, чем в частном, несколько удивляет. Например, зарплата в сфере госуправления выросла на 7,8 процента, в образовании - на 9,6 процента, а в здравоохранении - на 10,5 процента. С другой стороны, мы говорим о необходимости сокращения государственных расходов и о том, что бюджет не сбалансирован! Например, средняя зарплата в третьем квартале составила 2485 евро в сфере государственного управления и 2727 евро в здравоохранении. Рост зарплат в частном секторе был на несколько процентных пунктов ниже: 5,3 процента в производстве металлических изделий, 5,4 процента в производстве электрооборудования, 6,8 процента в производстве мебели и 6,8 процента в производстве продуктов питания», - сказал Эаметс.

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