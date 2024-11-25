Экономист: рост зарплат является одновременно и хорошей, и плохой новостью

«С точки зрения работодателя, картина не столь радужная. Тот факт, что зарплаты в государственном секторе продолжают расти быстрее, чем в частном, несколько удивляет. Например, зарплата в сфере госуправления выросла на 7,8 процента, в образовании - на 9,6 процента, а в здравоохранении - на 10,5 процента. С другой стороны, мы говорим о необходимости сокращения государственных расходов и о том, что бюджет не сбалансирован! Например, средняя зарплата в третьем квартале составила 2485 евро в сфере государственного управления и 2727 евро в здравоохранении. Рост зарплат в частном секторе был на несколько процентных пунктов ниже: 5,3 процента в производстве металлических изделий, 5,4 процента в производстве электрооборудования, 6,8 процента в производстве мебели и 6,8 процента в производстве продуктов питания», - сказал Эаметс.