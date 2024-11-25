По словам главного экономиста Bigbank Рауля Эаметса, в третьем квартале рост заработной платы оставался высоким, что является одновременно и хорошей, и плохой новостью.
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Экономист: рост зарплат является одновременно и хорошей, и плохой новостью
«Учитывая общую экономическую ситуацию, рост заработной платы остается высоким: номинальный рост заработной платы составил 8,1% в годовом исчислении. Хорошая новость заключается в том, что доходы людей растут, и это помогает поддерживать покупательную способность получаемой ими зарплаты, поскольку цены также растут», - сказал Эаметс.