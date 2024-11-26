Бедная крыса вместо дорогого клиента: репутацию Maxima хотели подорвать сомнительными сообщениями

На скриншоте можно увидеть два сообщения якобы от Maxima. В первом сказано: «Поздравляем! Вы получили скидку, которую можно использовать во всех магазинах MAXIMA по всей Эстонии на следующие товары: 1x желе Jänks со вкусом малины».

Возможно, кто-то успел бы обрадоваться, однако тут же последовало второе сообщение: «"О, смотри, скидка" бедная крыса лол». (Перевод дословный, по-русски это ["беден как] церковная мышь".)

Распространившийся в соцсетях скриншот. Фото: Karoliina Vertjajeva

Пользователи соцсетей недоумевали: Maxima правда разослала подобное сообщение или это чья-то глупая шутка. «Сотрудникам слишком весело на работе», - написал один из пользователей Instagram. Также в комментариях отмечали, что слово rott (крыса) в этом контексте означает и бедного человека, который способен на мелкие кражи.

Компания Maxima оперативно отреагировала на ситуацию, заявив Rus.Postimees, что не имеет отношения к уведомлениям с оскорбительным текстом. Специалист по связям с общественностью Maxima Яника Яаго отмечает, что сообщения были отправлены по SMS, а Maxima не использует этот канал связи для уведомлений своих клиентов.

«Мы осуждаем подобные действия. Распространение ложной информации направлено на подрыв репутации Maxima и оскорбление наших клиентов», - говорится в заявлении компании.

Представители Maxima призывает общественность проверять информацию и не поддаваться на провокации, созданные с целью нанести ущерб репутации бренда.