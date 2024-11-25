Пн, 25.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Тарту напали на прохожего, личности предполагаемых преступников известны

Copy
Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

В субботу в полицию поступил вызов на Каунасе-пуйестеэ в Тарту, где произошло нападение на 38-летнего мужчину. Врачи Скорой помощи оказали пострадавшему первую помощь и отвезли его в больницу на медицинское обследование.

Возможные злоумышленники известны полиции, точные обстоятельства происшествия выясняются в рамках уголовного производства.

Полиция Тарту также возбудила уголовное дело для установления личности вора, укравшего велосипед. В пятницу стало известно, что с велостоянки на улице Пикк в Тарту был украден находившийся на замке велосипед Scott. Ущерб составляет 300 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх