Видео Посмотрите маршрут, по которому летел разбившийся под Вильнюсом грузовой самолет

Крушение произошло около 5.30 утра, самолет упал в районе Лиепкальнис в Вильнюсе. Один член экипажа погиб, трое получили ранения.

По данным FlightRadar24, самолет совершил разворот к северу от аэропорта, когда готовился к посадке, и упал в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.

Компания DHL Group пока никак не прокомментировала происшествие. Потерпевший крушение самолет находился под управлением авиакомпании Swiftair, которая также пока не комментирует происшествие. Это был 31-летний Boeing 737. Самолет направлялся в столицу Литвы из немецкого Лейпцига. Точные причины аварии на данный момент неясны.