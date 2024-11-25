Хороший старт сезона: Артти Айгро второй день подряд входит в топ-20!

В субботу Айгро завершил прыжки с большого трамплина 20-м, на следующий день в этой же дисциплине он продемонстрировал более мощное выступление – в квалификации пролетел 134 м и заработал 131,4 очка, что принесло ему пятое место. Предварительный тур выиграл австриец Ян Херл (142,6 очка).

«В квалификации сделал действительно классный прыжок, - прокомментировал Айгро соревнование. – Чувствую, что способен и на лучший результат, должен его продемонстрировать на основном соревновании. Интересно было бы посмотреть, на каком месте окажусь после соревнований, когда выложусь по полной».

Прыжки на основном соревновании оказались хуже. В первом прыжке Айгро пролетел 125 м и заработал 117,3 очка, что дало ему 20-е место. Во второй попытке прыжок оказался на полметра короче и принес лишь 113 очков (в общей сложности 230,3 очка) – Айгро поднялся чуть выше, но в итоге завершил соревнования на 19-м месте.

Победителем стал Херл, который набрал 285,3 очка и почти на восемь очков опередил представителя Германии Пиуса Пашкета.

В общем и целом, Айгро остался доволен стартовым этапом Кубка мира.

«Все прошло хорошо, теперь можно смело идти на другие соревнования сезона. Старты предыдущих лет были неудачными, поэтому нынешний итог придал чувство уверенности», - сказал он.

Не было ли обидно, что отличный результат квалификации не удалось перенести на основные соревнования?

«Конечно, обидно, но я никак не могу плохо отозваться о минувших выходных – дважды в топ-20 – я еще не начинал сезон так хорошо. Серия Кубка мира длинная, времени, чтобы показать результат, предостаточно», - ответил он.

В следующие выходные 25-летний эстонский спортсмен будет соревноваться в Рука (Финляндия), где также стартуют лыжники и биатлонисты.