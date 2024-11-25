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Расходы на здравоохранение превысили 2,8 миллиарда евро, наибольший вклад внес государственный сектор

Перевод: Сергей Светлов
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Здравоохранение. Иллюстративное фото.
Здравоохранение. Иллюстративное фото. Фото: Ronalds Stikans / PantherMedia / Ronalds Stikans

Согласно опубликованной статистике Института развития здоровья (TAI), в 2023 году расходы на здравоохранение в Эстонии составили 2,853 миллиарда евро. По сравнению с предыдущим годом рост расходов ускорился главным образом из-за увеличения вклада государственного сектора. За год расходы выросли на 13% или на 325 миллионов евро, в то время как в 2022 году рост составил 7,5% или 176 миллионов евро.

Доля государственного сектора в расходах на здравоохранение составила 76%, увеличившись на 14% или на 272 миллиона евро по сравнению с прошлым годом. Расходы домохозяйств на здравоохранение выросли на 8%, что меньше, чем в 2022 году, и этот рост был медленнее, чем общий рост расходов. В итоге доля домохозяйств в общих расходах на здравоохранение сократилась на один процентный пункт по сравнению с уровнем 2021 года и составила 22%.

Доля расходов на здравоохранение в валовом внутреннем продукте (ВВП) в 2023 году составила 7,5%. После снижения в 2022 году до 6,9%, когда рост ВВП был быстрее роста расходов на здравоохранение, этот показатель вернулся на уровень 2020 и 2021 годов.

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