Расходы на здравоохранение превысили 2,8 миллиарда евро, наибольший вклад внес государственный сектор

Доля государственного сектора в расходах на здравоохранение составила 76%, увеличившись на 14% или на 272 миллиона евро по сравнению с прошлым годом. Расходы домохозяйств на здравоохранение выросли на 8%, что меньше, чем в 2022 году, и этот рост был медленнее, чем общий рост расходов. В итоге доля домохозяйств в общих расходах на здравоохранение сократилась на один процентный пункт по сравнению с уровнем 2021 года и составила 22%.