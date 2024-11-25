Дело о захвате Харьковской области. Почему Украина обвиняет в госизмене экс-главу управления СБУ

Там же он отдал спецназовцам приказ поехать в кабинет Олега Синегубова, зафиксировать его отсутствие и сообщить об этом через видеосвязь в офис президента.

Одновременно с этим, утверждают следователи, он позвонил самому Синегубову и сообщил, что его кабинет надо проверить на предмет присутствия «жучков» - и под этим предлогом сотрудники спецслужбы и попали в кабинет главы облгосадминистрации.

Там они сфотографировали пустой кабинет главы области и опубликовали его в популярном харьковском телеграм-канале. При этом подпись к этому фото якобы надиктовал сам Дудин: «Решение Киева: в связи с тем, что Синегубов/Терехов (мэр Харькова) и Егорова-Луценко (председатель Харьковского облсовета) самоустранились, руководство Харьковской областью и Харьковом взял на себя силовой блок, армия, СБУ и полиция».

Далее в обвинительном акте говорится: увидев в публичном пространстве эти сообщения, Синегубов понял, что происходит, и попытался вернуться в свой кабинет, однако ему не позволили это сделать бойцы спецподразделения «Альфа».

Таким образом, руководство Харьковской ОГА в первый день полномасштабного вторжения «было незаконно отстранено от исполнения служебных обязанностей» и не смогло в полдень присоединиться к совещанию с Владимиром Зеленским, считают следователи.

Кроме того, по версии следствия, Дудин саботировал защиту региона от россиян и не подчинился штабу обороны Харькова, что должен был сделать из-за введения военного положения.