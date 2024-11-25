Ранним утром 24 февраля 2022 года российские войска не только обстреляли Харьков, но и начали сухопутную операцию по захвату Харьковской области.
Дело о захвате Харьковской области. Почему Украина обвиняет в госизмене экс-главу управления СБУ
За считаные недели были оккупирован районный центр Изюм, а позже - Купянск и Балаклея.
Сам Харьков захватить россиянам не удалось, хотя они пытались это сделать. Из открытых источников известно, что в начале вторжения в город смогли зайти несколько российских танков и БТРов, но украинские войска их уничтожили.
Но 24 февраля, на фоне российских атак, в Харькове происходило еще кое-что. Уже потом следователи назовут это «силовым устранением» местной власти в интересах России и свяжут эти события с Романом Дудиным, который в то время руководил управлением СБУ в области.
Именно этого человека впоследствии обвинят в саботаже подготовки региона к российскому вторжению, бездействии в первые дни наступления и бегстве из Харьковской области. Он все эти обвинения отвергает.
Дело Романа Дудина развивалось параллельно с процессом о госизмене другого топ-чиновника спецслужбы - руководителя управления СБУ в Крыму Олега Кулинича.
И Кулинича, и Дудина задержали в 2022 году, расследование обоих дел завершили, начались судебные процессы. Все это время обвиняемые находятся в СИЗО.
Но если Кулиничу суд постоянно продлевает арест, то Дудину недавно изменили меру пресечения - теперь он может выйти под залог.
Рассказываем о деле Романа Дудина более подробно.
Кто такой Роман Дудин
41-летний подполковник Роман Дудин возглавлял управление СБУ в Харьковской области с марта 2020-го по май 2022 года.
В разгар полномасштабного вторжения России, в мае 2022 года, президент Владимир Зеленский уволил его с руководящей должности, объяснив это тем, что Дудин «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе».
Сам Дудин называл это «политическим преследованием» со стороны офиса президента.
Через несколько месяцев, в сентябре 2022 года, его задержали правоохранительные органы. Бывшему главе Харьковской СБУ предъявили обвинения в государственной измене и побеге с места службы.
Тогда Государственное бюро расследований заявило, что Дудин действовал в интересах России и умышленно препятствовал организации обороны области.
Роману Дудину объявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление службы) и ч. 4 ст. 402 (неповиновение). Ему грозит пожизненное заключение.
Почти через год, в июле 2023 года, Шевченковский суд Киева начал рассматривать дело Дудина, процесс продолжается до сих пор. Все это время обвиняемый находится в СИЗО.
Однако 14 ноября суд разрешил Дудину выйти под залог в более 5 млн грн (более 120 тыс. долларов). На данный момент он все еще находится за решеткой, его семья собирает деньги.
В чем обвиняют Дудина
Мы прочитали обвинительный акт по делу Романа Дудина, который есть в материалах суда.
Следователи утверждают, что в начале вторжения Дудин, поддерживая «идеи пророссийской направленности» и «действуя в интересах России», фактически помогал агрессору проводить подрывную деятельность против Украины.
Так, 24 февраля Дудин начал реализовывать «преступный план», суть которого - устранить председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации Олега Синегубова.
В документах следствия говорится, что утром 24 февраля 2022 года Роман Дудин собрал подчиненных на совещание и сообщил им о потере связи с руководством области.
Там же он отдал спецназовцам приказ поехать в кабинет Олега Синегубова, зафиксировать его отсутствие и сообщить об этом через видеосвязь в офис президента.
Одновременно с этим, утверждают следователи, он позвонил самому Синегубову и сообщил, что его кабинет надо проверить на предмет присутствия «жучков» - и под этим предлогом сотрудники спецслужбы и попали в кабинет главы облгосадминистрации.
Там они сфотографировали пустой кабинет главы области и опубликовали его в популярном харьковском телеграм-канале. При этом подпись к этому фото якобы надиктовал сам Дудин: «Решение Киева: в связи с тем, что Синегубов/Терехов (мэр Харькова) и Егорова-Луценко (председатель Харьковского облсовета) самоустранились, руководство Харьковской областью и Харьковом взял на себя силовой блок, армия, СБУ и полиция».
Далее в обвинительном акте говорится: увидев в публичном пространстве эти сообщения, Синегубов понял, что происходит, и попытался вернуться в свой кабинет, однако ему не позволили это сделать бойцы спецподразделения «Альфа».
Таким образом, руководство Харьковской ОГА в первый день полномасштабного вторжения «было незаконно отстранено от исполнения служебных обязанностей» и не смогло в полдень присоединиться к совещанию с Владимиром Зеленским, считают следователи.
Кроме того, по версии следствия, Дудин саботировал защиту региона от россиян и не подчинился штабу обороны Харькова, что должен был сделать из-за введения военного положения.
В документах обвинения речь также идет о том, что 24 февраля 2022 года Роман Дудин эвакуировал личный состав своего управления с территории области, оставив в здании спецслужбы оружие и боеприпасы. А на следующий день сам покинул Харьковскую область вместе с бойцами «Альфы».
Разрешение выехать за пределы Харьковщины Дудину, по версии следствия, должны были дать уже Силы обороны, а поскольку такого разрешения не было, то 25 февраля он самовольно покинул регион.
Согласно материалам следствия, Дудин вернулся в Харьков 2 марта и создал собственный орган военного управления - «Штаб обороны АТЦ» и «имитировал» активные оборонительные действия без согласования с командованием группировки войск «Харьков».
Что говорит защита
По данным защиты, в материалах дела нет ни одного доказательства пророссийскости Романа Дудина, а также того, что он поддерживал Россию и ей помогал. Как говорят адвокаты, работники СБУ Харьковщины в первые дни вторжения отражали агрессию, ловили диверсантов и российских агентов.
Дудин отрицает правдивость заявлений председателя Харьковской ОГА Синегубова (в деле он является свидетелем) о попытке захватить власть в регионе.
Он утверждает, что в начале вторжения городской совет Харькова был закрыт, на рабочих местах работников не было. Якобы уже утром в публичном пространстве начала распространяться информация, что власти города и области сбежали. Именно поэтому глава СБУ дал команду разместить в соцсетях информацию, что ситуация в регионе контролируемая, а спецслужба, полиция и ВСУ выполняют свои задачи.
Он признает, что действительно отправил спецназовцев в обладминистрацию, но только для того, чтобы они охраняли стратегическое здание и помогли наладить связь с Киевом. Согласно показаниям Дудина, кабинет Синегубова был закрыт, а самого руководителя на месте не было.
А когда Синегубов впоследствии появился, работники СБУ якобы сразу сообщили ему о необходимости связаться с президентом и доложить ситуацию. Никакого силового отстранения председателя ОГА от исполнения обязанностей не было, утверждает Роман Дудин.
Свой отъезд в Киев вместе с бойцами подразделения «Альфа» 25 февраля Дудин объясняет приказом тогдашнего руководителя СБУ Ивана Баканова и указывает на неполноту расследования, поскольку бывшего руководителя спецслужбы по этому делу так и не допросили.
При этом, по его словам, все оружие, которое было в здании управления СБУ, раздали персоналу, полиции и добровольцам.
Защита Дудина также настаивает, что на момент вторжения управление СБУ в Харьковской области подчинялось центральному руководству спецслужбы в Киеве, поскольку не было никаких других приказов военного командования о передаче в подчинение другим структурам.
По версии Дудина, в Киеве он сразу присоединился к обороне столицы, выполнял задачи в правительственном квартале. А 1 марта уже вернулся в Харьков, где присоединился к защите региона.
Информацию о самовольном создании «Штаба обороны АТЦ» Дудин называет выдумкой.
На какой стадии находится дело
Хотя Роман Дудин был уволен с должности руководителя управления СБУ Харьковской области, он остается в распоряжении главы спецслужбы.
Суд по его делу продолжается. Стороны уже исследовали все письменные доказательства, впереди - ознакомление с секретной информацией материалов дела.
А затем начнется самое интересное - допрос свидетелей. Сложно спрогнозировать, когда именно начнется эта стадия, учитывая, что судебный процесс длится уже второй год.