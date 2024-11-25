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В Таллинне все-таки будет Главная улица: на каких условиях возобновится проектирование

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Эскиз, победивший на конкурсе.
Эскиз, победивший на конкурсе. Фото: Tallinna linnavalitsus

В следующем году Таллинн планирует объявить конкурс на проектирование Главной улицы, которое было приостановлено пять лет назад, а за основу проекта взять работу, выигравшую конкурс в 2016 году.

Спустя несколько лет Таллиннская управа снова пришла к решению о том, что проект Главной улицы, положенный на полку пять лет назад, должен быть возобновлен, и в городском бюджете на следующий год заложены средства на начало проектирования Главной улицы, сообщил ERR.

Мадле Липпус, вице-мэр по вопросам городского планирования (Соцдемы), подтвердила, что проект действительно будет основан на выигравшей восемь лет назад на конкурсе идей работе под девизом «Весна в городе», и что место Главной улицы будет там, где изначально планировалось, то есть от пересечения улицы Йыэ – Пронкси до площади Вабадузе.

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