В следующем году Таллинн планирует объявить конкурс на проектирование Главной улицы, которое было приостановлено пять лет назад, а за основу проекта взять работу, выигравшую конкурс в 2016 году.
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В Таллинне все-таки будет Главная улица: на каких условиях возобновится проектирование
Спустя несколько лет Таллиннская управа снова пришла к решению о том, что проект Главной улицы, положенный на полку пять лет назад, должен быть возобновлен, и в городском бюджете на следующий год заложены средства на начало проектирования Главной улицы, сообщил ERR.