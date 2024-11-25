В Таллинне все-таки будет Главная улица: на каких условиях возобновится проектирование

Спустя несколько лет Таллиннская управа снова пришла к решению о том, что проект Главной улицы, положенный на полку пять лет назад, должен быть возобновлен, и в городском бюджете на следующий год заложены средства на начало проектирования Главной улицы, сообщил ERR .

Мадле Липпус, вице-мэр по вопросам городского планирования (Соцдемы), подтвердила, что проект действительно будет основан на выигравшей восемь лет назад на конкурсе идей работе под девизом «Весна в городе», и что место Главной улицы будет там, где изначально планировалось, то есть от пересечения улицы Йыэ – Пронкси до площади Вабадузе.