Во вторник цена на электроэнергию совершит резкий скачок

В Латвии и Литве электроэнергия во вторник будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии она будет несколько дешевле и составит 17,77 евро за мегаватт-час. Выше всего средняя цена электричества на Nord Pool поднимется в этот день в Польше, где она составит 143,68 евро за мегаватт-час.

Самой высокой - 200,05 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в Эстонии во вторник вечером, с 17 до 18 часов, а самой низкой - с 2 до 3 и с 4 до 5 часов ночи, когда она упадет до -1 цента за мегаватт-час.

В октябре этого года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 92,75 евро за мегаватт-час, что на 6,2% больше, чем в октябре 2023 года, когда средняя месячная цена составила 87,37 евро за мегаватт-час. По сравнению с сентябрем средняя биржевая цена выросла на 10,2%.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии - в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.