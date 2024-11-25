Константин Васильев, центральный полузащитник, лучший игрок сборной Эстонии, едва завершивший игровую карьеру, приступает к работе в качестве главного тренера ФК «Флора». Команда начинает совместную подготовку к новому сезону в начале января.
Официально ⟩ Константин Васильев стал главным тренером «Флоры»
«Последние пять или шесть лет я готовился к тому дню, когда завершу карьеру, но я определенно хотел продолжить заниматься футболом. В этот промежуток времени мы обсуждали гипотетическую возможность тренерской работы с руководством ФК «Флора», и такой вариант рассматривался. В итоге все завертелось очень быстро, и клуб решил дать мне шанс на посту главного тренера. Для меня это не было трудным решением», - прокомментировал 40-летний Васильев на сайте «Флоры».
Васильев попал под шквал негодования болельщиков «Флоры» и сборной Эстонии по футболу в апреле из-за интервью, которое он дал Õhtuleht. В интервью он прокомментировал военное вторжение России в Украину. Тогда бывший капитан сборной Эстонии не смог выбрать сторону в упомянутой войне.
«Я могу сказать, что решение по поводу капитанского статуса принято. Новый капитан «Флоры» Рауно Аллик. Мы решили не идти на конфликт с болельщиками и народом. Во всем остальном Костя – наш игрок», - сказал тогда главный тренер «Флоры» Норберт Хурт.
Васильев, вступающий в свою новую должность, понимает, что на посту главного тренера ФК «Флора» лежит большая ответственность, а новый вызов сопряжен с большими ожиданиями.
«При этом невозможно быть полностью готовым к вызовам, поскольку даже топ-тренеры время от времени меняют клубы. Всегда нужно с чего-то начинать. Если вам предложат возможность тренировать представительскую команду ФК «Флора», конечно, нельзя ее упускать. На данный момент мне не хотелось бы ничего декларировать – мы начинаем выстраивать команду для нового сезона и будем двигаться по плану. Мы определенно должны быть конкурентоспособными и бороться за чемпионство», - сказал он.
Представительная команда ФК «Флора» под руководством Васильева начнет подготовку к новому сезону в начале января, но некоторые игроки соберутся уже заранее - в декабре. «Первоначальный список игроков длинный. Поэтому я хочу заранее узнать некоторых игроков и их характеристики, чтобы потом решить, кто в январе приступит с нами к тренировкам», - пояснил новый главный тренер.
По словам Васильева, основной костяк представительской команды «Флоры» останется таким же, как и в только что завершившемся сезоне.
«На данный момент некоторые игроки под знаком вопроса, но к моменту начала подготовки все станет ясно. Наш стиль игры в новом сезоне во многом будет зависеть от сильнейших качеств футболистов, они закладывают также и базу игрового плана. Задача тренеров - создать основные принципы и позаботиться о хорошем контакте в команде», - сказал он.
Свою футбольную карьеру Васильев начал в Таллиннской школе футбола, которая раньше называлась TJK Legion. В 2003 году он присоединился к «Левадии» и играл с ними до 2007 года, траижды за это время став чемпионом Эстонии и обладателем Кубка. Затем он уехал за рубеж, где на протяжении десяти лет носил форму словенских («Нафта Лендава», «Копер»), российского («Амкар Пермь») и польских («Пяст Гливице», «Ягеллония Белосток») клубов.
В 2019 году Васильев вернулся в Эстонию и присоединился к «Флоре». За шесть проведенных в клубе сезонов Васильев в качестве капитана помог команде четыре раза завоевать титул чемпионов Эстонии, один Кубок и три суперкубка. Кроме того, осенью 2021 года «Флора» при поддержке Васильева первой из эстонских клубов вошла в турнир подгруппы европейской Лиги конференций УЕФА. В Премиум-лиге на счету Васильева 283 матча и 106 голов.
Васильев войдет в историю как лучший игрок сборной Эстонии, который представлял сборную страны в 158 официальных международных соревнованиях и забил в них 26 голов. Васильев дебютировал за сборную 31 мая 2006 года в домашнем матче против Новой Зеландии (1:1) и завершил карьеру в сборной 4 июня этого года в выездном матче со Швейцарией (0:4).
Трижды Васильев избирался футболистом года (2010, 2011, 2013), трижды становился лучшим игроком сезона Премиум-лиги (2019, 2022, 2023).
В 2011 году Васильев стал гражданином года и в 2013 году - кавалером ордена Белой звезды IV класса.