Официально Константин Васильев стал главным тренером «Флоры»

Представительная команда ФК «Флора» под руководством Васильева начнет подготовку к новому сезону в начале января, но некоторые игроки соберутся уже заранее - в декабре. «Первоначальный список игроков длинный. Поэтому я хочу заранее узнать некоторых игроков и их характеристики, чтобы потом решить, кто в январе приступит с нами к тренировкам», - пояснил новый главный тренер.

По словам Васильева, основной костяк представительской команды «Флоры» останется таким же, как и в только что завершившемся сезоне.

«На данный момент некоторые игроки под знаком вопроса, но к моменту начала подготовки все станет ясно. Наш стиль игры в новом сезоне во многом будет зависеть от сильнейших качеств футболистов, они закладывают также и базу игрового плана. Задача тренеров - создать основные принципы и позаботиться о хорошем контакте в команде», - сказал он.

Свою футбольную карьеру Васильев начал в Таллиннской школе футбола, которая раньше называлась TJK Legion. В 2003 году он присоединился к «Левадии» и играл с ними до 2007 года, траижды за это время став чемпионом Эстонии и обладателем Кубка. Затем он уехал за рубеж, где на протяжении десяти лет носил форму словенских («Нафта Лендава», «Копер»), российского («Амкар Пермь») и польских («Пяст Гливице», «Ягеллония Белосток») клубов.

В 2019 году Васильев вернулся в Эстонию и присоединился к «Флоре». За шесть проведенных в клубе сезонов Васильев в качестве капитана помог команде четыре раза завоевать титул чемпионов Эстонии, один Кубок и три суперкубка. Кроме того, осенью 2021 года «Флора» при поддержке Васильева первой из эстонских клубов вошла в турнир подгруппы европейской Лиги конференций УЕФА. В Премиум-лиге на счету Васильева 283 матча и 106 голов.

Васильев войдет в историю как лучший игрок сборной Эстонии, который представлял сборную страны в 158 официальных международных соревнованиях и забил в них 26 голов. Васильев дебютировал за сборную 31 мая 2006 года в домашнем матче против Новой Зеландии (1:1) и завершил карьеру в сборной 4 июня этого года в выездном матче со Швейцарией (0:4).

Трижды Васильев избирался футболистом года (2010, 2011, 2013), трижды становился лучшим игроком сезона Премиум-лиги (2019, 2022, 2023).

В 2011 году Васильев стал гражданином года и в 2013 году - кавалером ордена Белой звезды IV класса.