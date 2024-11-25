Крушение самолета под Вильнюсом: обнародована запись переговоров пилотов с диспетчером

«Существует целый спектр ситуаций, которые могли произойти, - от внезапных технических проблем до ошибки. Также упоминается возможность террористической атаки. Ее не следует исключать. Появившиеся записи с камер наблюдения не свидетельствуют о том, что самолёт взорвался или был взорван. Посадка была похожа на обычную, к концу только может быть было более крутое пикирование. Я считаю чудом, что некоторые члены экипажа выжили. Уже один этот факт говорит о том, что столкновение не было сильным, то есть самолет достиг земли по касательной и скользил. Мы не говорим о бомбе, потому что тогда самолет разлетелся бы на куски и упал на землю. В данном случае это не так. Если это связано с террористическим актом, то он был организован каким-то другим способом», - рассказал Каупялис.