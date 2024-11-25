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Крушение самолета под Вильнюсом: обнародована запись переговоров пилотов с диспетчером

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Обломки грузового самолета DHL на месте крушения возле Вильнюсского международного аэропорта, Литва, 25 ноября 2024 года.
Обломки грузового самолета DHL на месте крушения возле Вильнюсского международного аэропорта, Литва, 25 ноября 2024 года. Фото: Reuters/ScanPix

В интернете распространилась запись переговоров пилотов грузового самолета Boeing 737 компании DHL, разбившегося в Вильнюсе, с диспетчером незадолго до крушения самолета. Об этом сообщает LRT.

Издание отмечает, что переговоры были совершенно обычными, без признаков тревоги, но внезапно грузовой самолет пошёл на снижение, пролетел несколько сотен метров и врезался в землю.

Эксперт в области авиации Видас Каупялис, прослушавший запись переговоров, говорит, что, по его мнению, самочувствие пилотов было в пределах нормы, поскольку они не объявляли тревоги. Это указывает на то, что пилотам не было известно о происходившем на борту, но, скорее всего, это был не взрыв: в этом случае самолёт разлетелся бы на куски. Вероятность пожара в грузовом отсеке также маловероятна, поскольку пилоты наверняка что-то заметили бы.

«Я прослушал эту запись. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что пилоты не заявляли ни об опасности, ни о каких-то проблемах. Это было рутинное общение, обычная посадка. И тот факт, что через несколько секунд после окончания связи самолет потерпел крушение, говорит о том, что это было неожиданностью для пилотов. Если бы у них были серьезные проблемы - пожар, технические неполадки, - они бы связались с диспетчерами», - сказал Каупялис.

По его словам, такие переговоры между пилотами и авиадиспетчерами обычно доступны на сайте liveatc.net и не являются конфиденциальными.

Анализируя, что могло произойти, Каупялис сказал, что причиной крушения могли стать технические проблемы, ошибка, но нельзя исключать и возможность террористического акта, хотя, например, взрыв или пожар на данный момент кажутся маловероятными.

«Существует целый спектр ситуаций, которые могли произойти, - от внезапных технических проблем до ошибки. Также упоминается возможность террористической атаки. Ее не следует исключать. Появившиеся записи с камер наблюдения не свидетельствуют о том, что самолёт взорвался или был взорван. Посадка была похожа на обычную, к концу только может быть было более крутое пикирование. Я считаю чудом, что некоторые члены экипажа выжили. Уже один этот факт говорит о том, что столкновение не было сильным, то есть самолет достиг земли по касательной и скользил. Мы не говорим о бомбе, потому что тогда самолет разлетелся бы на куски и упал на землю. В данном случае это не так. Если это связано с террористическим актом, то он был организован каким-то другим способом», - рассказал Каупялис.

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