В интернете распространилась запись переговоров пилотов грузового самолета Boeing 737 компании DHL, разбившегося в Вильнюсе, с диспетчером незадолго до крушения самолета. Об этом сообщает LRT.
Крушение самолета под Вильнюсом: обнародована запись переговоров пилотов с диспетчером
Издание отмечает, что переговоры были совершенно обычными, без признаков тревоги, но внезапно грузовой самолет пошёл на снижение, пролетел несколько сотен метров и врезался в землю.
Эксперт в области авиации Видас Каупялис, прослушавший запись переговоров, говорит, что, по его мнению, самочувствие пилотов было в пределах нормы, поскольку они не объявляли тревоги. Это указывает на то, что пилотам не было известно о происходившем на борту, но, скорее всего, это был не взрыв: в этом случае самолёт разлетелся бы на куски. Вероятность пожара в грузовом отсеке также маловероятна, поскольку пилоты наверняка что-то заметили бы.
«Я прослушал эту запись. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что пилоты не заявляли ни об опасности, ни о каких-то проблемах. Это было рутинное общение, обычная посадка. И тот факт, что через несколько секунд после окончания связи самолет потерпел крушение, говорит о том, что это было неожиданностью для пилотов. Если бы у них были серьезные проблемы - пожар, технические неполадки, - они бы связались с диспетчерами», - сказал Каупялис.
По его словам, такие переговоры между пилотами и авиадиспетчерами обычно доступны на сайте liveatc.net и не являются конфиденциальными.
Анализируя, что могло произойти, Каупялис сказал, что причиной крушения могли стать технические проблемы, ошибка, но нельзя исключать и возможность террористического акта, хотя, например, взрыв или пожар на данный момент кажутся маловероятными.
«Существует целый спектр ситуаций, которые могли произойти, - от внезапных технических проблем до ошибки. Также упоминается возможность террористической атаки. Ее не следует исключать. Появившиеся записи с камер наблюдения не свидетельствуют о том, что самолёт взорвался или был взорван. Посадка была похожа на обычную, к концу только может быть было более крутое пикирование. Я считаю чудом, что некоторые члены экипажа выжили. Уже один этот факт говорит о том, что столкновение не было сильным, то есть самолет достиг земли по касательной и скользил. Мы не говорим о бомбе, потому что тогда самолет разлетелся бы на куски и упал на землю. В данном случае это не так. Если это связано с террористическим актом, то он был организован каким-то другим способом», - рассказал Каупялис.