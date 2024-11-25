По мнению экономиста Банка Эстонии Орсолии Соосаар, ускорение роста заработной платы в третьем квартале, вероятно, останется временным явлением, поскольку на рынке труда еще есть свободная рабочая сила, и ожидается, что в следующем году заработная плата в бюджетном секторе будет расти медленнее.
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Банк Эстонии: нынешнее ускорение роста зарплат останется временным явлением
«В третьем квартале рост заработной платы ускорился до показателя в 8,1 процента, а покупательная способность получателей средней заработной платы продолжила расти. Более сильный рост заработной платы был также заметен в тех сферах деятельности, которые больше всего пострадали от экономической депрессии, например, в строительстве и обрабатывающей промышленности», - заявила экономист.