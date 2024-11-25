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Банк Эстонии: нынешнее ускорение роста зарплат останется временным явлением

Перевод: Павел Соболев
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Орсолия Соосаар.
Орсолия Соосаар. Фото: Eesti Pank.

По мнению экономиста Банка Эстонии Орсолии Соосаар, ускорение роста заработной платы в третьем квартале, вероятно, останется временным явлением, поскольку на рынке труда еще есть свободная рабочая сила, и ожидается, что в следующем году заработная плата в бюджетном секторе будет расти медленнее.

«В третьем квартале рост заработной платы ускорился до показателя в 8,1 процента, а покупательная способность получателей средней заработной платы продолжила расти. Более сильный рост заработной платы был также заметен в тех сферах деятельности, которые больше всего пострадали от экономической депрессии, например, в строительстве и обрабатывающей промышленности», - заявила экономист.

Она отметила, что, по данным исследования рабочей силы Департамента статистики, безработица снизилась по сравнению с началом года, а занятость увеличилась, однако данные регистра по-прежнему не показывают увеличения количества трудовых договоров и получателей заработной платы. «Когда экономический рост восстановится, работодатели первоначально смогут увеличивать производство без найма новых сотрудников, поэтому пройдет время, прежде чем безработица значительно снизится», - добавил Соосаар.

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