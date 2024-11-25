Банк Эстонии: нынешнее ускорение роста зарплат останется временным явлением

«В третьем квартале рост заработной платы ускорился до показателя в 8,1 процента, а покупательная способность получателей средней заработной платы продолжила расти. Более сильный рост заработной платы был также заметен в тех сферах деятельности, которые больше всего пострадали от экономической депрессии, например, в строительстве и обрабатывающей промышленности», - заявила экономист.