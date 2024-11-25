ГАЛЕРЕЯ Таллинн в ближайшие годы построит две новые трамвайные линии

«Новая трамвайная линия в Пельгуранна значительно улучшит транспортные возможности местных жителей и внесет вклад в развитие экологически чистого городского пространства. Помимо трамвайных линий, мы также инвестируем при поддержке ЕС в развитие велосипедных дорожек и транспортных узлов. Цель - предоставить больше возможностей для устойчивой мобильности в городе с самой высокой транспортной нагрузкой в Эстонии», - заявил министр инфраструктуры Владимир Свет.

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, строительство трамвайной линии в Пельгуранна является частью амбициозного плана по развитию общественного транспорта города.

«В ближайшие годы мы инвестируем более ста миллионов евро в строительство новых трамвайных линий и почти полное обновление подвижного состава. В следующем году начнется проектирование трамвайных линий в Пельгуранна и Лийвалайа-Кристийне, а новые линии для пассажиров откроются в 2029 году. Кроме того, мы одновременно закупим новые трамваи, троллейбусы и автобусы на биогазе, чтобы общественный транспорт стал удобной альтернативой личным автомобилям», - сказал Осиновский.

Трамвай в Пельгуранна пройдет по улице Пухангу с конечной остановкой на Штромке. Новая трамвайная линия протянется примерно на 1,8 километра, и при ее проектировании предусмотрена возможность дальнейшего продления вдоль приморского парка до районов Меэрузе и Беккери.

Кроме линии в Пельгуранна, из того же фонда выделено около 15,5 миллиона евро на строительство новой трамвайной линии на улице Лийвалайа. Таллинн также получит 10,1 миллиона евро на развитие велосипедных дорожек и 9,6 миллиона евро на строительство мультимодального транспортного узла в Лиллекюла для улучшения пересадок между различными видами общественного транспорта. Около 26 миллионов евро будут выделены Тарту и Пярну на развитие комплексной сети велосипедных дорожек.

Проекты софинансируются Европейским фондом регионального развития и будут реализованы в период с 2024 по 2029 год.