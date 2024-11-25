Первый снег и быстрая оттепель увеличили нагрузку на отделения экстренной медпомощи

Из-за выпавшего на прошлой неделе снега и наступившей в понедельник оттепели люди на дорогах и улицах нередко падают так неудачно, что им приходится обращаться в отделения неотложной помощи. Однако статистика показывает, что из-за травм, связанных со скользким покрытием, в прошлом году в EMO в первые дни зимней погоды попало больше людей, чем сейчас.