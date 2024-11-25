Из-за выпавшего на прошлой неделе снега и наступившей в понедельник оттепели люди на дорогах и улицах нередко падают так неудачно, что им приходится обращаться в отделения неотложной помощи. Однако статистика показывает, что из-за травм, связанных со скользким покрытием, в прошлом году в EMO в первые дни зимней погоды попало больше людей, чем сейчас.
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Первый снег и быстрая оттепель увеличили нагрузку на отделения экстренной медпомощи
Наступившая сегодня утром оттепель сделала тротуары во многих местах очень скользкими. Хотя средства против голодедицы стали использовать уже ночью и делали это до раннего утра, пешеходам пришлось быть осторожными, так как кое-где на дне луж на тротуарах лежал слой льда.