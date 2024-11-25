Лондон ввел самый крупный пакет санкций против «теневого флота» России

Правительство Великобритании внесло в санкционный список еще 30 судов, являющихся частью «теневого флота» России, тем самым расширив их число до 73.

Это «самый крупный пакет санкций», введенный Лондоном против танкеров и грузовых судов, используемых РФ для обхода нефтяного эмбарго и других штрафных мер в отношении экспортных товаров, чтобы финансировать продолжающуюся войну против Украины, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в понедельник, 25 ноября.

Среди прочего, в список внесены суда под российским флагом Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev.

Кроме того, в черный список попали суда под флагами Панамы, Габона, Сьерра-Леоне, Либерии и ряда других стран.

В черном списке - две российские страховые компании

Этим судам впредь запрещен доступ в британские порты, их регистрация в национальном судовом реестре будет прекращена.

Кроме того, капитаны и лоцманы могут получить предписание о задержании танкеров. По данным министерства иностранных дел и развития Великобритании, половина из судов, которые подпали под последние санкции, в 2023 году перевезли российскую нефть и нефтепродукты на сумму более 4,3 млрд долларов.

Одновременно в черный список внесены российские страховые компании «АльфаСтрахование» и «Страховой дом ВСК», обвиняемые в содействии «теневому флоту», перевозящему грузы без достаточного страхования.

Эффективность санкций