После того как западные союзники публично заявили, что больше не будут запрещать украинцам применять свое высокоточное оружие большой дальности против целей в России, Путин пытается продолжить свой ядерный шантаж, пишет член Рийгикогу, эксперт по безопасности Пеэтер Тали («Ээсти 200»).
ПЕЭТЕР ТАЛИ ⟩ Диктатор Путин пытается играть в ядерный покер
Ядерные угрозы в прошлом были успешны, и режиму Путина, ведущему захватническую войну в Украине, удалось сдержать западных союзников, ограничив виды и объемы военной помощи и затянув сроки доставки. Украина не получила своевременно и в достаточном количестве современное западное вооружение: танки, системы ПВО, артиллерийские системы, многоцелевые истребители и ракетные комплексы большой дальности.
Диктатор Путин подписал обновленную версию ядерной доктрины России после того, как Запад публично заявил, что украинцы имеют относительно полную свободу действий в использовании тактических баллистических ракет ATACMS и крылатых ракет Storm Shadow/SCALP EG против России. Этим нововведением, снижающим порог применения ядерного оружия, режим Путина уже около года угрожал Западу.
Путин назвал атаки на военные объекты в России с помощью ракет ATACMS и Storm Shadowsite, поставленных западными союзниками, пересечением еще одной красной линии, и пообещал ответить.
Обычные разговоры об уникальности оружия
Кремль, вероятно, также рассматривал возможность проведения ядерного испытания, которое могло произойти в ближайшее время, но решил, что это слишком отчаянный шаг, который ведет к эскалации напряженности и может спровоцировать серьезную негативную реакцию, особенно со стороны ключевых партнеров - Китая и Индии.
Российский диктатор Путин лично заявил по телевидению, что Россия атаковала Украину с помощью экспериментальной гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» и тем самым, по его словам, дала прямой ответ на применение в России американского и британского оружия большой дальности. Путин заявил, что испытание прошло успешно и что «Орешник» поразил один из крупнейших промышленных комплексов, известных с советских времен на территории Украины.
Последовали обычные разговоры об особой уникальности российского оружия. По словам Путина, на данный момент способов борьбы с этим оружием нет, поскольку ракеты атакуют цели в десять раз быстрее звука, то есть со скоростью десяти махов, что составляет 2,5-3 км в секунду.
По традиции, разговоры Кремля неясны, допускают множество интерпретаций, иногда противоречивы и по-византийски коварны. Используя название «Орешник», Кремль, вероятно, пытался создать иллюзию недавно разработанной суперракеты с неизвестными возможностями.
Эта тактика направлена на внушение страха западным странам и влияние на них, усиление двусмысленности и преувеличение технологических достижений России. Это согласуется с более широкой концепцией стратегической двусмысленности, то есть с попыткой ввести противников в заблуждение относительно истинных возможностей России. Путин стремится использовать эту двусмысленность как психологическое оружие, чтобы запугать свободный мир и продолжить ядерный шантаж.
Исполнение обязанностей пресс-секретаря МИД Марии Захаровой на пресс-конференции и информирование США об ударе баллистической ракетой средней дальности по Украине является частью игры Путина по использованию стратегической двусмысленности в пропагандистских целях. Пока весь мир спорит, была ли это межконтинентальная стратегическая ракета или баллистическая ракета средней дальности, Кремль уже достиг одной цели. Тень ядерной войны снова омрачает мир западных политиков, принимающих решения.
К военным преступлениям почти привыкли
Нападение на украинские гражданские объекты баллистическими ракетами «Искандер» и «Кинжал», что является военным преступлением, к сожалению, уже не выходит за пределы новостного порога. Хотя эти ракеты могут нести и ядерные боеголовки. По данным российских источников, дальность действия ракеты составляла 5000 километров, что означает, что она позволит Кремлю атаковать большую часть Европы и западное побережье США. Русские утверждают, что она может нести от шести до восьми обычных или ядерных боеголовок.
По первоначальным данным, это была ракета РС-26 «Рубеж», разработка которой якобы заморожена. Затем Кремль представил имя «Орешник». В Пентагоне полагали, что это ракета на базе РС-26 «Рубеж», но модифицированная в ракету средней дальности. Украинская военная разведка описала его как часть ракетного комплекса «Кедр».
Путаницу усугубляет отсутствие достоверной информации об этом классе оружия. Подтвержденных изображений РС-26 «Рубеж» нет. До этого инцидента название «Орешник» никогда не упоминалось, а «Кедр» известен главным образом как только лишь концептуальный проект ракеты нового поколения.
Разработка оружия такого класса - длительный процесс. Например, на разработку межконтинентальной ракеты для подводных лодок «Булава» ушло 12 лет. По данным украинской разведки, «Кедр» проходил испытания на полигоне Капустин Яр в октябре 2023 года и июне 2024 года. Удар 21 ноября, судя по всему, был своего рода испытанием ракеты, что, в свою очередь, позволяет предположить, что ракета не совсем новая, а основана на разработанных компонентах и технологиях.
По данным украинской военной разведки, основным разработчиком ракетного комплекса «Кедр» является тот же московский институт, который был основным разработчиком советских и российских твердотопливных МБР, в том числе «Темп-С», «Темп-2С», «Пионер», «Тополь», «Ярс», «Булава» и РС-26 «Рубеж». Российские баллистические ракеты «Кедр», «Рубеж» и «Орешник» могут вести свое происхождение от концепций советских времен, таких как «Темп-2С», «Пионер» и «15П666 Скорость».
Институт исторически использовал надежные и прагматичные решения при разработке ракет. На «Пионере» (РСД-10) использовались первая и вторая ступени трехступенчатого двигателя «Темп-2С». Известно, что на ракете «15П666», не пошедшей в производство, использовались вторая и третья ступени систем «Скорость Темп-2С» или «Тополь».
«Ярс» был разработан для модернизации «Тополя» путем замены его одиночной боевой части на кассетную. РС-26 «Рубеж», вероятно, использовала первую и вторую ступени системы «Ярс».
Разработка модульной системы
Россияне, судя по всему, разрабатывают «Кедр/Ярс» как модульную систему. Такой подход обеспечивает гибкость, поскольку путем объединения существующих компонентов системы «Ярс» «Кедры» можно будет сконфигурировать как межконтинентальную баллистическую ракету, ракету средней дальности с более легкой боеголовкой, способной достигать дальности 5500 км, или как более тяжелую боеголовку для более короткого диапазона. Гиперзвуковые блоки, такие как «Авангард», первоначально разработанные для «РС-26 Рубеж», также могут быть интегрированы в конструкцию «Кедра».
«Кедр», вероятно, является эволюционным развитием системы «Ярс», и эта российская философия модульного проектирования объясняет, почему «Кедр», «Рубеж» и «Орешник» могут быть модификациями одной и той же базовой технологии. Ракета, предположительно использованная при обстреле Днепра, могла быть вариантом средней дальности системы «Кедр», поскольку эта интерпретация соответствует схеме модернизации российских систем советской эпохи, начиная с проектов «Темп-2С», «Пионер» и «Скорость».
Это также отражает стратегию Кремля по раздуванию и преувеличению своих ракетных возможностей для психологического эффекта и создания стратегического страха.
Россия регулярно использует баллистические ракеты малой и малой дальности для авиаударов по Украине, но ракеты средней и межконтинентальной дальности намного крупнее, могут быть вооружены ядерными боеголовками и предназначены для поражения целей на гораздо больших дистанциях.
Баллистические ракеты запускаются высоко в атмосферу, а затем возвращаются к цели. Их наведение осуществляется только на начальном этапе запуска, поэтому они могут быть менее точными, чем крылатые ракеты, но имеют то преимущество, что достигают невероятно высоких скоростей при подлете к целям, иногда превышающих 3200 километров в час.
На данный момент Россия применила против Украины несколько моделей баллистических ракет меньшей дальности, в том числе «Искандер» и «Кинжал». Из-за высокой скорости их могут сбить лишь несколько зенитных систем, одна из них - система Patriot американского производства.
Выбор Днепра в качестве мишени
Чтобы добиться эффекта, россияне атаковали не Киев, у которого сильная ПВО и системы Patriot, а Днепр, у которого уж точно нет самых современных систем ПВО. Атака, должно быть, увенчалась успехом, потому что режим Путина хочет продолжать играть в покер с ядерной угрозой.
Каждая российская система вооружений имеет средства противодействия на Западе. То же самое касается всех российских ракет. В бою системы Patriot сбивали и «Искандеры», и «Кинжалы». Однако российские ракеты ни разу не встречались с американскими противоракетными системами THAAD или Aegis, а также израильскими противоракетными системами Arrow или Davids Sling.
Эти высокотехнологичные системы не слушают разговоры Путина о российских ракетах, не имеющих аналогов, а просто выполняют свою работу.