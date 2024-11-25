ПЕЭТЕР ТАЛИ Диктатор Путин пытается играть в ядерный покер

Последовали обычные разговоры об особой уникальности российского оружия. По словам Путина, на данный момент способов борьбы с этим оружием нет, поскольку ракеты атакуют цели в десять раз быстрее звука, то есть со скоростью десяти махов, что составляет 2,5-3 км в секунду.

По традиции, разговоры Кремля неясны, допускают множество интерпретаций, иногда противоречивы и по-византийски коварны. Используя название «Орешник», Кремль, вероятно, пытался создать иллюзию недавно разработанной суперракеты с неизвестными возможностями.

Эта тактика направлена ​​на внушение страха западным странам и влияние на них, усиление двусмысленности и преувеличение технологических достижений России. Это согласуется с более широкой концепцией стратегической двусмысленности, то есть с попыткой ввести противников в заблуждение относительно истинных возможностей России. Путин стремится использовать эту двусмысленность как психологическое оружие, чтобы запугать свободный мир и продолжить ядерный шантаж.

Исполнение обязанностей пресс-секретаря МИД Марии Захаровой на пресс-конференции и информирование США об ударе баллистической ракетой средней дальности по Украине является частью игры Путина по использованию стратегической двусмысленности в пропагандистских целях. Пока весь мир спорит, была ли это межконтинентальная стратегическая ракета или баллистическая ракета средней дальности, Кремль уже достиг одной цели. Тень ядерной войны снова омрачает мир западных политиков, принимающих решения.

К военным преступлениям почти привыкли