VõiVõi - название нового, четвертого по счету ресторана знаменитого шеф-повара Влада Дьячука. Полное название заведения длинно и замысловато: VõiVõi Tuli Resto Baar. Но не будем заморачиваться, с нас хватит и простой игры слов: «Масло масляное», «Масло или?», «Масло или огонь», и даже просто «Или – или». Тем более, что и масла, и огня в новом ресторане хватает.