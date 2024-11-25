Интернет-магазины сталкиваются с проблемой постоянных возвратов. Следует ли регулировать недобросовестное поведение?

Проблема заключается в массовых возвратах товаров, причиной которых далеко не всегда является плохое качество или несоответствие товара. Это частично связано с действиями как продавцов, так и покупателей, а также с 14-дневным правом на возврат при покупках в интернет-магазинах, которое не требует объяснения причин. Или, возможно, стоит интегрировать право на возврат в концепцию «зеленого перехода», позволяя бесплатный возврат только через экологически устойчивые каналы?