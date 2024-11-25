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Интернет-магазины сталкиваются с проблемой постоянных возвратов. Следует ли регулировать недобросовестное поведение?

Перевод: Сергей Светлов
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Покупки онлайн. Иллюстративное фото
Покупки онлайн. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Европейские потребители начали заказывать из интернет-магазинов товары «на всякий случай», часто не планируя их оставлять. Это привело к резкому росту числа возвратов. Учитывая, что это создает излишнюю и возрастающую нагрузку на окружающую среду, стоит ли как-то ограничить такие действия или обосновывать их необходимость?

Проблема заключается в массовых возвратах товаров, причиной которых далеко не всегда является плохое качество или несоответствие товара. Это частично связано с действиями как продавцов, так и покупателей, а также с 14-дневным правом на возврат при покупках в интернет-магазинах, которое не требует объяснения причин. Или, возможно, стоит интегрировать право на возврат в концепцию «зеленого перехода», позволяя бесплатный возврат только через экологически устойчивые каналы?

В любом случае, это серьезный повод задуматься. Резкий рост бесплатных возвратов создает не только дополнительные расходы для продавцов, но и значительно увеличивает воздействие на окружающую среду. Например, только в Эстонии ежемесячно через пункты самовывоза отправляется 1,4 миллиона посылок. Если учесть количество возвратов, дополнительную упаковку, работу курьеров, транспортные расходы и затраты топлива… Потребитель, пожалуйста, подумай об этом, прежде чем сделать заказ без конкретного намерения купить, или заранее планируя его вернуть.

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