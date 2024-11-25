Европейские потребители начали заказывать из интернет-магазинов товары «на всякий случай», часто не планируя их оставлять. Это привело к резкому росту числа возвратов. Учитывая, что это создает излишнюю и возрастающую нагрузку на окружающую среду, стоит ли как-то ограничить такие действия или обосновывать их необходимость?
Для подписчиков
Интернет-магазины сталкиваются с проблемой постоянных возвратов. Следует ли регулировать недобросовестное поведение?
Проблема заключается в массовых возвратах товаров, причиной которых далеко не всегда является плохое качество или несоответствие товара. Это частично связано с действиями как продавцов, так и покупателей, а также с 14-дневным правом на возврат при покупках в интернет-магазинах, которое не требует объяснения причин. Или, возможно, стоит интегрировать право на возврат в концепцию «зеленого перехода», позволяя бесплатный возврат только через экологически устойчивые каналы?