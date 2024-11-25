Еврокомиссия: Эстония нарушила законодательство ЕС, поддержав одну компанию

Расследование Еврокомиссии

В 2017 году Еврокомиссия инициировала тщательное расследование на основании жалобы конкурента, чтобы определить, соответствует ли договор аренды земли между Министерством регионов и сельского хозяйства Эстонии и AS Tartu Agro правилам государственной помощи ЕС.

В 2000 году министерство подписало договор аренды с AS Tartu Agro сроком на 25 лет. Еврокомиссия установила, что аренда земли осуществлялась с помощью государства, поскольку арендная плата, уплачиваемая AS Tartu Agro, была ниже рыночной цены. На основании этого комиссия в январе 2020 года пришла к выводу, что договор аренды дает компании неоправданное и избирательное преимущество перед конкурентами, и обязала Эстонию вернуть помощь.

13 июля 2022 года по апелляции Tartu Agro Европейский общий суд отменил решение комиссии из-за ошибок в оценке и отсутствия анализа экономической ценности и влияния цены аренды земли и некоторых финансовых обязательств, содержащихся в соглашении об аренде.

После вынесения решения Еврокомиссия возобновила расследование выделения помощи, предоставленной Эстонией, с учетом выводов решения. Сегодняшним решением комиссия подтверждает, что AS Tartu Agro до конца 2019 года получала от Эстонии помощь, несовместимую с правилами внутреннего рынка, поскольку арендная плата за сельскохозяйственные земли была ниже рыночной цены. Затем Эстония увеличила арендную плату, чтобы выполнить первое решение комиссии.