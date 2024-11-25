Еврокомиссия: Эстония нарушила законодательство ЕС, поддержав одну компанию

Европейская комиссия пришла к выводу, что аренда сельскохозяйственных земель частной компанией AS Tartu Agro по цене ниже рыночной не соответствует правилам государственной помощи ЕС. AS Tartu Agro производит, помимо прочего, молоко, мясо и крупы. Эстония теперь должна взыскать с компании государственную помощь с процентами.
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Расследование Еврокомиссии
В 2017 году Еврокомиссия инициировала тщательное расследование на основании жалобы конкурента, чтобы определить, соответствует ли договор аренды земли между Министерством регионов и сельского хозяйства Эстонии и AS Tartu Agro правилам государственной помощи ЕС.
В 2000 году министерство подписало договор аренды с AS Tartu Agro сроком на 25 лет. Еврокомиссия установила, что аренда земли осуществлялась с помощью государства, поскольку арендная плата, уплачиваемая AS Tartu Agro, была ниже рыночной цены. На основании этого комиссия в январе 2020 года пришла к выводу, что договор аренды дает компании неоправданное и избирательное преимущество перед конкурентами, и обязала Эстонию вернуть помощь.
13 июля 2022 года по апелляции Tartu Agro Европейский общий суд отменил решение комиссии из-за ошибок в оценке и отсутствия анализа экономической ценности и влияния цены аренды земли и некоторых финансовых обязательств, содержащихся в соглашении об аренде.
После вынесения решения Еврокомиссия возобновила расследование выделения помощи, предоставленной Эстонией, с учетом выводов решения. Сегодняшним решением комиссия подтверждает, что AS Tartu Agro до конца 2019 года получала от Эстонии помощь, несовместимую с правилами внутреннего рынка, поскольку арендная плата за сельскохозяйственные земли была ниже рыночной цены. Затем Эстония увеличила арендную плату, чтобы выполнить первое решение комиссии.
Согласно правилам ЕС, помощь должна быть возвращена, чтобы устранить искажение конкуренции. Цель взыскания - восстановить ситуацию, которая царила на внутреннем рынке до выплаты помощи, и поэтому это не штраф.
Возмещая незаконную помощь, бенефициар теряет преимущество, которое он имел на рынке перед конкурентами. Эстония определяет сумму, подлежащую взысканию, в соответствии с методологией, изложенной в сегодняшнем решении Еврокомиссии, и принимая во внимание, что постановление о взыскании, данное в первом решении комиссии, выполнено и, таким образом, часть незаконной помощи уже возмещена. Сумма помощи, которая будет возвращена, в настоящее время неизвестна.
Контекст
Согласно правилам государственной помощи ЕС, государственное вмешательство не считается государственной помощью, условия которой были бы приняты предприятием, работающим в рыночной экономике на основе рыночных условий. Если этот принцип не соблюдается, государственное вмешательство представляет собой государственную помощь по смыслу статьи 107 Договора о функционировании Европейского союза, поскольку оно дает получателю помощи экономическое преимущество перед конкурентами.
Неконфиденциальная версия решения будет опубликована на веб-странице о конкурсах Еврокомиссии под номером SA.39182 в реестре актов государственной помощи, после решения возможных вопросов конфиденциальности.