Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которую в годы ее пребывания у власти не раз называли самой влиятельной женщиной в мире, опубликовала свои мемуары под названием «Свобода». В них, в числе прочего, она отстаивает свою политику, в том числе в отношении Москвы, и утверждает, что сделала все возможное, чтобы обеспечить мирное сотрудничество с Россией.
Ангела Меркель: о Путине, Трампе и подъеме ультраправых
Ангела Меркель руководила Германией в течение 16 лет. За это время страна прошла через финансовый кризис, наплыв мигрантов в 2015 году и начало украинского конфликта годом ранее.
Меркель дала редкое интервью Би-би-си. В беседе с нашим корреспондентом Катей Адлер она говорила об Украине, российской ядерной угрозе и отношениях с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Об Украине
Меркель считает, что война в Украине началась бы раньше и, скорее всего, была бы хуже, если бы Киев начал путь к членству в НАТО в 2008 году.
«Военный конфликт начался бы еще раньше. Мне было совершенно ясно, что президент Путин не стал бы безучастно наблюдать за тем, как Украина вступает в НАТО. Европейские страны тоже были против. И тогда Украина как страна, конечно, не была бы так готова, как в феврале 2022 года».
Владимир Зеленский с этим не согласен. Он считает решение Меркель (которое поддержал и президент Франции Николя Саркози) не принимать Украину в НАТО просчетом, придавшим России сил и уверенности.
Об угрозе применения Россией ядерного оружия
Меркель принимала участие в нескольких дипломатических инициативах, которые, однако, не привели к достижению прочного мира.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить применение ядерного оружия. К счастью, Китай тоже говорил об этом некоторое время назад. Мы не должны быть парализованы страхом, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире».
Об отношениях с Москвой и газовой зависимости
Меркель считалась одним из немногих западных лидеров, способных повлиять на Владимира Путина. Российское вторжение в Украину началось всего через несколько месяцев после того, как она оставила свой пост.
Вторжение застало Европу врасплох и заставило пересмотреть свою энергетическую политику и отношения с Москвой.
Меркель настаивает на том, что пыталась сдержать российские атаки на Украину с помощью дипломатии и переговоров, которые, как она признает, в конечном итоге не увенчались успехом.
«У меня было две цели: во-первых, экономические интересы Германии, и во-вторых, я считала, что, невзирая на сложности, мы должны делать все от нас зависящее, чтобы установить такие отношения с Россией, которые позволят нам мирно сосуществовать. Я пыталась предотвратить нападение на Украину с помощью Минских соглашений, которые в какой-то степени работали в течение нескольких лет, хотя и не идеально».
В Восточной Европе с Меркель многие не согласны и считают, что, покупая российский газ, Германия таким образом финансировала будущую войну в Украине.
Отвечая на вопрос о строительстве второй ветки газопровода «Северный поток», против которой выступали и Барак Обама, и Владимир Зеленский, назвавший дешевый российский газ геополитическим оружием, Меркель говорит, что не сожалеет о строительстве.
«Нет, не сожалею. Конечно, мы слышали эти предупреждения, и я к ним прислушалась. И мы достигли соглашения с президентом Байденом, что „Северный поток-2“ можно запустить, но только в том случае, если газ не будет использоваться как оружие. И я считала это соглашение правильным. Вторая ветка не вошла в строй, потому что полномасштабное вторжение сделало ее бессмысленной».
О миграционной политике и подъеме ультраправых
В 2015 году, в разгар войны в Сирии, Меркель открыла двери в страну более чем миллиону мигрантов — это считается одним из ключевых решений, принятых ей за 16 лет пребывания у власти.
Это решение понравилось не всем.
Президент США Барак Обама назвал Меркель мужественным лидером, принимающим нравственные решения. Но критики обвиняли ее в том, что она вдохнула жизнь в почти исчезнувшую к тому времени ультраправую партию «Альтернатива для Германии», которая теперь, накануне предстоящих в начале 2025 года внеочередных всеобщих выборов, занимает второе место в опросах общественного мнения.
«Есть и другие страны, в которых сильны крайне правые партии и нет проблем с миграцией. Я не считаю себя ответственной за всю Европу. В 2015 году „Альтернатива для Германии“ была почти мертва. Да, благодаря большому количеству беженцев АдГ вновь приобрела поддержку. И поэтому очень важно решить проблему с нелегальной миграцией. Именно по этой причине я довела до конца соглашение с Турцией, и в то время количество сирийских беженцев, переправлявшихся из Турции, упало на 90%. Это сработало, и мы должны сократить нелегальную миграцию. Это и есть ответ АдГ. Но пока мы этого не добились».
О Дональде Трампе
Первый президентский срок Трампа был отмечен осложнением отношений с Европой, особенно с Германией, из-за низких расходов стран ЕС на оборону и дефицита торгового баланса. Эти претензии к Европе есть у него и сейчас.
При Меркель Германия стала зависеть не только от России в энергетике, но и от Китая и США в торговле. Теперь же Трамп угрожает ввести огромные тарифы на импорт - в частности, на продукцию немецкого автопрома.
Меркель, уже имевшая дело с Трампом, предлагает европейским лидерам свой способ вести с ним переговоры.
«Дональд Трамп не верит, что бывают ситуации, когда в выигрыше все стороны, и считает, что победитель может быть только один. Поэтому вести с ним переговоры сложнее. Очень важно четко сформулировать свои приоритеты и не бояться. Если вы это сделаете, то возникает некое взаимное уважение».