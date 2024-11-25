Ангела Меркель: о Путине, Трампе и подъеме ультраправых

Об отношениях с Москвой и газовой зависимости

Меркель считалась одним из немногих западных лидеров, способных повлиять на Владимира Путина. Российское вторжение в Украину началось всего через несколько месяцев после того, как она оставила свой пост.

Вторжение застало Европу врасплох и заставило пересмотреть свою энергетическую политику и отношения с Москвой.

Меркель настаивает на том, что пыталась сдержать российские атаки на Украину с помощью дипломатии и переговоров, которые, как она признает, в конечном итоге не увенчались успехом.

«У меня было две цели: во-первых, экономические интересы Германии, и во-вторых, я считала, что, невзирая на сложности, мы должны делать все от нас зависящее, чтобы установить такие отношения с Россией, которые позволят нам мирно сосуществовать. Я пыталась предотвратить нападение на Украину с помощью Минских соглашений, которые в какой-то степени работали в течение нескольких лет, хотя и не идеально».

Путин и Меркель. Фото: Getty Images

В Восточной Европе с Меркель многие не согласны и считают, что, покупая российский газ, Германия таким образом финансировала будущую войну в Украине.

Отвечая на вопрос о строительстве второй ветки газопровода «Северный поток», против которой выступали и Барак Обама, и Владимир Зеленский, назвавший дешевый российский газ геополитическим оружием, Меркель говорит, что не сожалеет о строительстве.