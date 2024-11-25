Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже погрузчика, а также об избиении подростка. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил об упавшем на линию связи и автомобиль дереве и о пожаре в жилом доме.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избиение подростка, кража погрузчика, упавшее на линию связи и автомобиль дерево
Насилие
21 ноября в Хаапсалуском отделении полиции 50-летний мужчина ударил полицейского.
23 ноября в Ласнамяэ 22-летний мужчина избил свою 20-летнюю сожительницу, а неизвестный избил 44-летнего мужчину.
В этот же день полиция получила вызов на бульвар Кауназе в Тарту, где произошло нападение на 38-летнего мужчину. Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу для дополнительного обследования. Возможные нападавшие известны полиции.
В ночь на 24 ноября 37-летний мужчина в ходе ссоры избил 16-летнего подростка в Кохтла-Ярве. Полицейские задержали нападавшего.
Также в ночь на 24 ноября около 1:25 на улице Рюйтли в Пярну 31-летний мужчина избил 39-летнего, в результате чего последний получил травмы. Полицейские задержали 31-летнего нападавшего по подозрению в совершении преступления.
24 ноября в Ласнамяэ 41-летний мужчина избил 34-летнюю женщину. Полиция задержала нападавшего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
15 ноября в Йыхви из магазина на Пуру-теэ была украдена толстовка Nike и две пары спортивных штанов. Ущерб составил 380 евро.
В ночь на 21 ноября на улице Кальда в Хаапсалу проникли в помещение компании, взломав оконную раму. Были украдены планшет и алкогольные напитки, а также повреждены различные предметы. Также был поврежден и автомобиль, припаркованный перед зданием. Ущерб уточняется.
В период с вечера 21 ноября до утра 22 ноября на строительной площадке на улице Каламехе в Пярну был украден мини-погрузчик зеленого цвета Avant 528. Ущерб составил 21 000 евро.
22 ноября с велопарковки на улице Пикк в Тарту был украден пристегнутый велосипед Scott. Ущерб составил 300 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили шестерых граждан Украины, четырех граждан Узбекистана, двух граждан Грузии, одного гражданина России и одного гражданина Парагвая.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию троих граждан Молдовы, двух граждан России, одного гражданина Сербии и одного гражданина Украины.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
22 ноября на погранпункт «Лухамаа» прибыл гражданин России, который находился на территории Шенгенской зоны без законных оснований в течение четырех дней, из которых один день провел в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть страну, наложен запрет на въезд сроком на полтора года и назначен штраф в размере 160 евро.
23 ноября пограничники обнаружили человека на пограничной полосе в волости Сетомаа в Вырумаа. Он был задержан и доставлен в погранпункт, где ему объяснили правила и ограничения передвижения в приграничной зоне. Пограничники ограничились предупреждением, после чего мужчине было разрешено продолжить свой путь.
24 ноября было проведено разбирательство по делу гражданина Азербайджанской Республики, 1997 года рождения. Он выполнял курьерские услуги, используя аккаунт, который ему не принадлежал, и не знал, что может находиться в Эстонии с визой другого государства в течение 16 дней. Его виза была признана недействительной, и ему был наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на один год и шесть месяцев.
Пожары
22 ноября в 20:31 поступило сообщение о сработавшей автоматической пожарной сигнализации в складском помещении на улице Кальмари в деревне Карла волости Раэ. Спасатели Юри обнаружили, что здание заполнено дымом. На место также прибыли спасатели Ласнамяэ, Мууга и Пирита. Внутрь здания вошла пара спасателей в противодымном снаряжении, чтобы найти и ликвидировать очаг возгорания. Пожар был обнаружен в зоне зарядки электропогрузчиков, где загорелся один из погрузчиков. Благодаря системе спринклеров огонь не распространился, и пожарные полностью потушили погрузчик. Были запущены вентиляторы высокого давления и открыты дымоотводы для проветривания помещения. Спасательные работы завершились в 22:17, когда здание было полностью проветрено. Пострадавших не было.
23 ноября в 18:30 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Пиккъярве волости Йыгевамаа. По прибытии спасателей горела крыша и часть внутренних помещений. Четыре жильца смогли безопасно покинуть дом. Для тушения пожара спасатели разобрали крышу. Ликвидация пожара завершилась в 21:24. По предварительной оценке руководителя спасательных работ, пожар мог начаться из-за искр от большого костра, который горел в 15 метрах от дома.
24 ноября в 10:47 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем доме, совмещенном с сауной и гаражом, на Луйге-теэ в деревне Каллавере волости Йыэляхтме. Люди находились вне здания. На место прибыли профессиональные спасатели Мууга, Ласнамяэ и Кесклинна, а также спасатели-добровольцы Арукюла, Хюйру и Костивере. На момент прибытия часть дома уже обрушилась. Огонь интенсивно распространялся из-за большого количества горючих материалов и сильного ветра. Локализация пожара завершилась к 11:10, после чего проводились работы по проливке и разбору конструкций. Работы завершились в 12:50. Никто не пострадал. По предварительным данным руководителя спасательных работ, пожар мог начаться из-за печи в сауне, однако точные обстоятельства выясняются в ходе расследования.
ДТП
22 ноября в 12:45 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей на шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в поселке Табасалу волости Харку. Прибывшие на место спасатели Лиллекюла отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы предотвратить риск возгорания, регулировали движение до прибытия полиции и обработали разлившиеся жидкости абсорбентом. Один человек был доставлен на машине скорой помощи в больницу для осмотра. Далее с происшествием разбиралась полиция.
22 ноября в 16:52 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Конью волости Тойла. Поскольку в аварии участвовало несколько транспортных средств и было много пострадавших, на место выехали три спасательных команды. Спасатели оказали пострадавшим помощь на месте.
22 ноября в 17:24 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревня Пёэгле волости Мульги грузовик с прицепом съехал в кювет. Спасатели проверили отсутствие утечек и угрозы возгорания. Водитель не пострадал.
24 ноября в 13:45 поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Саку-Лаагри в поселке Саку одноименной волости, автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Прочее
22 ноября в 21:54 спасатели выехали к многоквартирному дому на Ыйсмяэ-теэ в Хааберсти после сообщения о сработавшем в соседней квартире дымовом датчике и запахе гари. На место прибыли спасатели Нымме вместе с автолестницей из Лиллекюла, хотя последняя не понадобилась. После настойчивого стука в дверь спасатели смогли попасть в квартиру и обнаружили, что на плите подгорела еда, а комната была заполнена густым дымом. Помещение проветрили, а сгоревшую еду убрали в раковину. Жильца осмотрела скорая помощь на месте. У человека были признаки алкогольного опьянения, но сработавший и правильно установленный дымовой датчик предупредил соседей, что помогло избежать серьезных последствий.
25 ноября в 1:30 в Центр тревоги поступило сообщение о сломанном сильным ветром дереве на улице Гранийди в Кивиыли волости Люганузе. Дерево упало на линию связи и припаркованный автомобиль. Спасатели убрали дерево с дороги и автомобиля, а также пометили упавший кабель связи сигнальной лентой.