СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Избиение подростка, кража погрузчика, упавшее на линию связи и автомобиль дерево

22 ноября с велопарковки на улице Пикк в Тарту был украден пристегнутый велосипед Scott. Ущерб составил 300 евро.

Безопасность на границе

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили шестерых граждан Украины, четырех граждан Узбекистана, двух граждан Грузии, одного гражданина России и одного гражданина Парагвая.

Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию троих граждан Молдовы, двух граждан России, одного гражданина Сербии и одного гражданина Украины.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

22 ноября на погранпункт «Лухамаа» прибыл гражданин России, который находился на территории Шенгенской зоны без законных оснований в течение четырех дней, из которых один день провел в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть страну, наложен запрет на въезд сроком на полтора года и назначен штраф в размере 160 евро.

23 ноября пограничники обнаружили человека на пограничной полосе в волости Сетомаа в Вырумаа. Он был задержан и доставлен в погранпункт, где ему объяснили правила и ограничения передвижения в приграничной зоне. Пограничники ограничились предупреждением, после чего мужчине было разрешено продолжить свой путь.