Видео и фото Президент обсудил вопросы безопасности c премьером и Советом по обороне

На состоявшейся после встречи пресс-конференции и президент Алар Карис, и премьер-министр Кристен Михал признали, что ситуация в мире становится все более напряженной, и наступающий год вряд ли сулит какое-либо облегчение.

«Конец нынешнего и начало нового года будут достаточно напряженными в политике. Мы видим, что на украинском фронте Россия еще до наступления зимы усиливает свою агрессию, пытаясь спровоцировать панику или пораженческие настроения среди украинского населения», - заявил, в частности, Алар Карис.

По словам главы государства, в настоящее время также идет подготовка к саммиту по мирному урегулированию конфликта в Украине.

«У нас нет иного выбора, кроме как оказать Украине еще большую поддержку, дабы заставить Россию прекратить эту войну», - подчеркнул в связи с этим Карис.

Кристен Михал, в свою очередь отметил, что Россия по-прежнему ведет гибридную войну против европейских стран.

Очевидно, что развязанная Россией гибридная война будет усиливаться и дальше, отметил премьер-министр.

«Эстония к этому готова, мы по-прежнему сохраняем бдительность, силовые ведомства оценивают инциденты, происходящие как в Эстонии, так и рядом с нами», - указал Михал.

После окончания официальной части журналисты поинтересовались у Кариса и Михала, среди прочего, о том, насколько хорошо защищена критическая подводная инфраструктура Эстонии.

«Охрана подводной инфраструктуры сама по себе крайне сложна, могу сказать это сразу, - заявил премьер. - У нас и у наших соседей разные системы ситуационной осведомленности, и эти системы с течением времени постепенно развиваются».

По словам главы правительства, в данном случае важно не просто установить, почему именно поврежден трубопровод или кабель, но и в кратчайшие сроки устранить неполадку, и над этим следует работать.

Совет по национальной обороне является консультативным органом при президенте страны. В его состав входят председатель Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по национальной обороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и промышленности и командующий Силами обороны.