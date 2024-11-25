Житель Эстонии пытался переправить нелегалов из Польши в Германию

Вечером в воскресенье немецкий полицейский патруль задержал в городе Форст на границе с Польшей автомобиль с эстонскими номерами, в котором, помимо водителя, находились четыре нелегальных мигранта из Бангладеш (один из них в багажнике автомобиля).