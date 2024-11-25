Вечером в воскресенье немецкий полицейский патруль задержал в городе Форст на границе с Польшей автомобиль с эстонскими номерами, в котором, помимо водителя, находились четыре нелегальных мигранта из Бангладеш (один из них в багажнике автомобиля).
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Житель Эстонии пытался переправить нелегалов из Польши в Германию
Задержанным на немецко-польской границе автомобилем управлял 50-летний гражданин Украины с эстонским видом на жительство, немецкий суд заключил его под стражу на время предварительного следствия.