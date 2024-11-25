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Житель Эстонии пытался переправить нелегалов из Польши в Германию

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Полицейский патруль на немецко-польской границе.
Полицейский патруль на немецко-польской границе. Фото: FILIP SINGER / EPA / SCANPIX

Вечером в воскресенье немецкий полицейский патруль задержал в городе Форст на границе с Польшей автомобиль с эстонскими номерами, в котором, помимо водителя, находились четыре нелегальных мигранта из Бангладеш (один из них в багажнике автомобиля).

Задержанным на немецко-польской границе автомобилем управлял 50-летний гражданин Украины с эстонским видом на жительство, немецкий суд заключил его под стражу на время предварительного следствия.

В автомобиле, помимо водителя, находились еще четыре гражданина Бангладеш в возрасте 24-34 лет, один из которых был спрятан в багажнике.

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