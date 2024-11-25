Кто есть кто в новой команде Дональде Трампа. Ключевые фигуры и назначения

Большинство претендентов — преданные лично Трампу консерваторы, полностью разделяющие его взгляды на внутреннюю и внешнюю политику. Биография некоторых уже вызвала скандал и привела, например, к первому отказу от будущего поста.

Бывший конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что не будет претендовать на назначение Генеральным прокурором США. Гетц, которого обвиняли в секс-преступлениях объяснил, что не хочет отвлекать внимание от работы по формированию новой администрации.

Би-би-си собрала галерею портретов и биографий ключевых фигур в будущей администрации Дональда Трампа. Среди них ведущий Fox News, несколько миллиардеров, бывший промоутер рестлинга и доктор из телешоу.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку