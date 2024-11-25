По мнению бывшего пилота и авиационного журналиста Кира Джайлза, в настоящее время следователи не исключают, что к катастрофе самолета DHL в Литве может быть причастна Россия.
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Эксперты об авиакатастрофе в Литве: «Подозрения неизбежно падают на Россию»
При этом Джайлз, занимающий сегодня должность руководителя российской программы британского аналитического центра Chatham House, в интервью Postimees подчеркнул, что точной картиной произошедшего в небе над Вильнюсом сейчас не располагает никто.