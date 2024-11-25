Диверсия? Что думают в Литве и Германии о крушении грузового самолета DHL

Одни считают, что пора начать консультации с союзниками по НАТО, другие - не торопить события.

«Я спал и не слышал взрыва, проснулся от звука сирен и стрекотания вертолета на домом», - рассказывает журналист Витольд Янчис, дом которого расположен недалеко от аэропорта в Вильнюсе и меньше, чем в полукилометре от места крушения 25 ноября грузового самолета международной логистической компании доставки грузов DHL.

Погиб один из пилотов, двое других людей, находившихся на борту, сейчас в больнице. При падении самолет повредил дом. К счастью, никто из жильцов не погиб.

«Мы с соседями до сих пор в шоке. Ведь лайнер заходил на посадку прямо над нами. Случись то, что случилось, на 20-30 секунд раньше, и он рухнул бы прямо на наши дома», - сказал Витольд Янчис в беседе с DW.

Диверсия или технический сбой?

Что именно случилось, однако, пока остается неясным. Вопрос, а не было ли это терактом, в Литве задают снова и снова.

Здесь немедленно вспомнили появившиеся в начале ноября сообщения о том, что российских агентов подозревают в попытке устроить диверсии на самолетах DHL, которые должны были лететь в Соединенные Штаты и Канаду, и с этой целью доставки на борт посылки с самовоспламеняющейся «начинкой».

Причем случилось это именно в лейпцигском логистическом центре DHL.