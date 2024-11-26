С декабря большому числу эстонских автовладельцев начнут активнее рассылать важные уведомления

По словам Тимо Семенова, руководителя сферы страхования транспортных средств Balcia kindlustus, страховщик будет отправлять клиентам новое предложение по страховке при продлении договора обязательного страхования.

«Если клиент не обновил договор в разумные сроки до его окончания, с декабря страховщик отправит отдельное напоминание с разъяснением последствий непродленного договора. В предложении на следующий период автоматически продлевающегося страхового договора страховщик обязан указать размер страхового взноса за предыдущий период. Так клиенту будет удобнее сравнить новое предложение с предыдущим», – сказал Тимо Семенов.

У транспортного средства и его прицепа, зарегистрированных в регистре дорожного движения, должно быть действующее дорожное страхование на протяжении всего времени эксплуатации.

Даже если транспортное средство припарковано на длительный срок в парковочном помещении, оно должно иметь действующую страховку, так как в случае возгорания или другого происшествия ущерб покрывает именно дорожное страхование. Только если транспортное средство не используется в движении и хранится так, чтобы не могло причинить ущерб другим, оно может оставаться без страховки в течение 12 месяцев после окончания договора.

Перед обновлением договора дорожного страхования можно сравнить цены на страховку на сайте LKF www.lkf.ee/kalkulaator, просто введя регистрационный номер транспортного средства. Калькулятор отражает цены от девяти предприятий, предоставляющих услуги дорожного страхования: Balcia, BTA, Elama, ERGO, Gjensidige, If Kindlustus, PZU Kindlustus, Salva и Seesam. В калькуляторе нет сравнения цен от LHV и Swedbank. Кроме того, договор дорожного страхования можно оформить через страхового посредника, например, маклера.

LKF является владельцем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро зеленой карты Эстонии и принудительным страховщиком транспортных средств, не имеющих договора обязательного дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный транспортным средством, которое не зарегистрировано, не застраховано и не было идентифицировано. Кроме того, LKF организует разрешение споров по дорожному страхованию через примирительный орган по дорожному страхованию.