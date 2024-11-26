Postimees в Вильнюсе Место крушения самолета находится под охраной полиции

Как сообщили журналисты Postimees, находящиеся в столице Литвы, на месте крушения установлены мощные прожекторы и работают следователи. Разумеется, жителей Вильнюса очень интересует происходящее, поэтому они пробираются под полицейскую ленту, чтобы увидеть больше.