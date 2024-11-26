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Postimees в Вильнюсе Место крушения самолета находится под охраной полиции

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Место крушения грузового самолета Swiftair, разбившегося в понедельник рано утром недалеко от аэропорта Вильнюса, все еще огорожено и находится под охраной полиции.

Как сообщили журналисты Postimees, находящиеся в столице Литвы, на месте крушения установлены мощные прожекторы и работают следователи. Разумеется, жителей Вильнюса очень интересует происходящее, поэтому они пробираются под полицейскую ленту, чтобы увидеть больше.

Однако место аварии окружено как густыми кустами, так и полицейскими патрулями, которые препятствуют проходу зевак.

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