Как могут выглядеть мирные переговоры Киева и Москвы? Сценарии конца войны по версии России, Украины, США и других стран

Российская сторона заинтересованности в участии в саммите не выражала. О нем меньше говорят и в Украине: второй саммит мира был перенесен на неопределенный срок.

Но переговоры по отдельным пунктам плана, возможно, уже идут. В октябре Financial Times писала, что Украина и Россия обсуждают возобновление переговоров о взаимном отказе от ударов по энергообъектам. Посредником выступает Катар, который занялся их подготовкой как раз после первого саммита мира. Переговоры остановились на фоне вторжения украинской армии в Курскую область.

Официально стороны факт переговоров не комментируют. Но Владимир Зеленский говорил, что отказ от ударов по объектам энергетики мог бы стать первым шагом на пути к концу войны. С учетом скорого прихода зимы это очень чувствительная тема для Киева.

На какой стадии находятся эти переговоры, неясно, но очевидно, что пока больших результатов они не принесли. В середине ноября Россия нанесла один из самых масштабных с начала войны массированных ударов по объектам энергетики. Они привели к многочасовым отключениям света по всей стране.

США: все ждут плана Дональда Трампа

Позиция США будет ключевой в любом сценарии завершения войны — именно поэтому за результатами президентских выборов так внимательно следили и в Киеве, и в Москве.