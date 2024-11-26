Год колонии за 60 смертей, рекордные расходы на войну в бюджете 2025 года и очень опасный Superjet. Обзор событий в РФ

Но и на этом дело не закончилось. Когда стал понятен масштаб трагедии и в Кемерово посмотреть на пепелище приехал даже сам Владимир Путин, когда на главной площади Кузбасса стоял бессрочный митинг родственников погибших, губернатор Кузбасса Аман Тулеев (он был политическим тяжеловесом, в 1991 году он даже участвовал в выборах президента России) извинился не перед людьми, а перед Путиным. Так и сказал на камеры: «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории». Эта трагедия стоила ему кресла губернатора.

По делу о пожаре в «Зимней вишне» осудили 15 человек, в основном чиновников. Процессы шли вплоть до 2022 года. Оказывается, что сегодня на свободе уже десять из 15 осужденных.

В том числе, теперь и совладелец «Зимней Вишни» Вячеслав Вишневский. Следствие установило, что он лично дал взятку в размере семи миллионов рублей за фиктивный ввод торгового центра в эксплуатацию. С 2016 года он не жил в России, затем был объявлен в международный розыск, передан России, а в октябре 2022 года осужден на восемь лет колонии строгого режима.