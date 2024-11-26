Совладелец торгового центра «Зимняя вишня» в городе Кемерово, в котором в 2018 году погибли из-за пожара 60 человек, Вячеслав Вишневский вышел на свободу по решению суда - он отбыл в колонии всего чуть больше года. Российская Госдума приняла бюджет страны на 2025 год - расходы на войну и силовиков в нем превышают расходы на социалку, здравоохранение, образование и национальную экономику вместе взятые. Сразу пять авиационных инцидентов произошло всего лишь за один день, 24 ноября с «импортозамещенным» «российским» самолетом Sukhoi Superjet 100 - правда, последний экземпляр этого лайнера был выпущен с конвейера в августе 2023 года, поскольку в стране закончились французские двигатели, которыми оснащался самолет.
Год колонии за 60 смертей, рекордные расходы на войну в бюджете 2025 года и очень опасный Superjet. Обзор событий в РФ
Об этом пишет в обзоре событий в РФ за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Год колонии за 60 смертей
Совладелец кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», в котором в марте 2018 года погибло 60 человек (в том числе, 37 детей) Вячеслав Вишневский вышел на свободу по УДО. Он провел в колонии больше года - с октября 2022 по январь 2024 года, с января неотбытый срок Вишневскому заменили на принудительные работы.
Трагедия в «Зимней вишне» - кристальный, прямо-таки образцово-показательный пример того, как в результате действий вороватых чиновников, взяток прикормленных у власти предпринимателей и полного разложения регионального управления в России гибнут люди.
«Зимняя вишня» был торговым центром, перестроенным из промышленного объекта. Естественно, за разрешение на эту перестройку его владельцы раздали взятки всем - от пожарных до Госстройнадзора, от администрации Кузбасса до мэрии Кемерово. В деле также была замешана и региональная прокуратура, которая прямо запрещала несколько лет проводить в «Зимней вишне» плановые проверки. В результате в самом центре региональной столицы России работал торговый центр вообще без всяких разрешений - как на ввод в эксплуатацию, так и на легальную деятельность.
Когда в «Зимней вишне» из-за возгорания поролона в детском городке случился пожар, оказалось, что запасные выходы наглухо закрыты, пожарная система не работает, планов эвакуации нет, а охрана не знает, как и кого спасать. На четвертом этаже торгового центра были заблокированы взрослые и дети - в находившихся там кинозалах и игровой комнате. Все они погибли.
Но и на этом дело не закончилось. Когда стал понятен масштаб трагедии и в Кемерово посмотреть на пепелище приехал даже сам Владимир Путин, когда на главной площади Кузбасса стоял бессрочный митинг родственников погибших, губернатор Кузбасса Аман Тулеев (он был политическим тяжеловесом, в 1991 году он даже участвовал в выборах президента России) извинился не перед людьми, а перед Путиным. Так и сказал на камеры: «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории». Эта трагедия стоила ему кресла губернатора.
По делу о пожаре в «Зимней вишне» осудили 15 человек, в основном чиновников. Процессы шли вплоть до 2022 года. Оказывается, что сегодня на свободе уже десять из 15 осужденных.
В том числе, теперь и совладелец «Зимней Вишни» Вячеслав Вишневский. Следствие установило, что он лично дал взятку в размере семи миллионов рублей за фиктивный ввод торгового центра в эксплуатацию. С 2016 года он не жил в России, затем был объявлен в международный розыск, передан России, а в октябре 2022 года осужден на восемь лет колонии строгого режима.
Однако уже в январе 2024 года его видели на улицах Томска, а также в томской сауне «Зимняя вишня», которой ранее он также якобы владел. Оказалось, что чуть больше, чем через год отбывания наказания ему заменили реальный срок на принудительные работы.
А 22 ноября попросила об УДО и глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, как раз-таки получившая взятку за фиктивный ввод «Зимней вишни» в эксплуатацию. Суд в Новосибирске рассмотрит ее просьбу в ближайшее время.
Война важнее всего
Госдума России приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год. Этот документ еще два месяца назад в нижнюю палату парламента внесло российское правительство, и в нем с тех пор ничего принципиально не изменилось. Это военный бюджет - только на статью «Национальная оборона» направят 13,5 триллионов рублей, а если прибавить к этому статью «Национальная безопасность и правоохрана» (то есть, затраты на силовиков), в сумме выйдет 41% бюджета.
Это исторический рекорд. Кроме того, расходы на войну и силовые структуры превышают бюджетные траты на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые.
Любопытно, что в новости о принятии бюджета на сайте самой Госдумы ничего об этом не говорится. Там председатель Госдумы Вячеслав Володин с горящими глазами рассказывает о том, каким социально ориентированным получился этого бюджет и насколько там учтены интересы регионов, и в целом - интенсивное развитие страны.
Очень опасный Superjet
Сразу пять авиационных инцидентов с самолетами Sukhoi Superjet 100 случились за один день 24 ноября, в том числе, в Анталии после жесткой посадки один из самолетов сгорел полностью. Хотя бы никто не пострадал - уже отлично.
Кроме того, в Красноярске Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку из-за неисправности стойки шасси. В Москве самолет сел с низким уровнем жидкости в гидросистеме. В Сочи пилот Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за неизвестной неисправности, а в Санкт-Петербурге тот же самолет смог приземлиться только со второго раза из-за неисправного шасси.
Суперджет должен был стать символом возрождающейся российской авиации и ее технологической независимости от всего мира. Правда, после введения западных санкций в отношении авиационной промышленности России, оказалось, что Суперджет никак невозможно собирать без иностранных запчастей - в частности, французских двигателей SaM146. Поэтому производство остановили еще летом 2023 года, и возобновить целиком на российских компонентах (впрочем, за них теперь можно выдать и китайские, и иранские) только в 2026 году.
На следующий день, 25 ноября, в отставку отправились главы двух государственных компаний, ответственных за выпуск этого злополучного самолета - Андрей Богинский («Яковлев») и Константин Тимофеев («Туполев»). Однако, как уже сообщили российские власти, от планов производить и эксплуатировать «целиком российский» самолет никто отказываться не собирается.
В предыдущий раз серьезная авария с Суперджетом случилась всего лишь пять лет назад. Тогда самолет загорелся из-за жесткой посадки в Москве. Погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.
Но разве это важно, когда на кону задетые патриотические чувства начальников российской авиационной промышленности и их желание выслужиться перед собственным высоким начальством.