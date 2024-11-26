Вернувшаяся в большой спорт Йохауг чувствует себя виноватой за принесенную жертву

Возвращение Терезы Йохауг, приостановивший свою спортивную карьеру в 2022 году, в большой спорт стало взрывом: она показала настолько мощное выступление на дистанции 10 км классическим стилем на контрольной гонке в Бейтостолене, что до смерти перепугала финскую спортсменку Кристу Пярмякоски.

«Что теперь, паковаться и возвращаться домой?» - так прокомментировала финка выступление Йохауг.

Однако возвращение не было легким для Терезы Йохауг. 36-летняя четырехкратная олимпийская чемпионка, которая полтора года назад стала мамой, призналась изданию Dagbladet, что осенью ей пришлось немного снизить темпы, поскольку забота о ребенка и тренировки в полную силу совершенно измотали ее.

Чтобы сохранить возможность тренироваться и двигаться дальше, Йохауг пришлось снизить нагрузку родительских обязанностей. На помощь пришел ее муж, врач Нильс Якоб Хофф, который взял отпуск, чтобы ухаживать за маленькой дочуркой. Йохауг пошла на эту жертву, чтобы сосредоточиться на стартующем в предстоящие выходные в Рука (Финляндия) сезоне, кульминация которого будет в феврале – тогда в Трондхейме (Норвегия) начнется чемпионат мира.

Помимо этого, пара спит в раздельных комнатах – все для того, чтобы норвежская королева лыж получила необходимый отдых и смогла сосредоточиться на тренировках. Задача супруга – заботиться о дочке, потому что она просыпается по ночам.

Йохауг сознается, что чувствует себя виноватой за этот уклад жизни, но признает, что это необходимо.

«Ради серии Кубка мира и чемпионата мира я поставила на карту все. Нужно просто с этим справиться, поскольку до начала сезона осталось совсем мало времени», - сказала 14-кратная чемпионка мира.