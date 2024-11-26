В центре Таллинна во вторник утром из-за аварии водопровода нарушено движение транспорта на улице Рауа. Улица закрыта для движения транспорта.
Фото ⟩ Из-за аварии водопровода в центре Таллинна перекрыли улицу
Авария водопровода произошля рядом с домом номер 35 по улице Рауа. На месте инцидента сильно просела проезжая часть.
Утром во вторник улица закрыта для движения.
Работы по устранению аварии водопровода начались поздно вечером в понедельник, и на данный момент авария устранена. Продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия улицы.
Движение было перенаправлено, а опасный участок дороги перекрыт.