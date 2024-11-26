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Фото Из-за аварии водопровода в центре Таллинна перекрыли улицу

Редактор: rus.postimees.ee
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В центре Таллинна во вторник утром из-за аварии водопровода нарушено движение транспорта на улице Рауа. Улица закрыта для движения транспорта.

Авария водопровода произошля рядом с домом номер 35 по улице Рауа. На месте инцидента сильно просела проезжая часть.

Утром во вторник улица закрыта для движения.

Работы по устранению аварии водопровода начались поздно вечером в понедельник, и на данный момент авария устранена. Продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия улицы.

Движение было перенаправлено, а опасный участок дороги перекрыт.

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