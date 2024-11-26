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Mercedes-Benz сокращает миллиарды: автопроизводитель ищет выход из непростой ситуации

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На фото - концепт-кар Mercedes-Benz CLA, представленный на технологической выставке CES в Лас-Вегасе в январе 2024 года.
На фото - концепт-кар Mercedes-Benz CLA, представленный на технологической выставке CES в Лас-Вегасе в январе 2024 года. Фото: John Locher

Компания Mercedes-Benz представила план по сокращению расходов на несколько миллиардов евро в течение следующих нескольких лет. Однако точные детали реализации сокращений и сферы, которые будут затронуты, места пока не известны.

Компания Mercedes-Benz объявила о планах по сокращению расходов на несколько миллиардов евро в год в течение следующих нескольких лет. Это решение последовало за значительным падением прибыли: прибыль в третьем квартале снизилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,72 млрд евро, а оборот упал на 6,7% до 34,5 млрд евро.

В компании объясняют, что финансовые трудности являются результатом сложной глобальной экономической ситуации. На них также влияет жесткая конкуренция на китайском рынке и высокие затраты на переход на электромобили. Хотя точные планы сокращений пока не ясны, в Mercedes-Benz подчеркивают, что повышение эффективности необходимо для поддержания финансовой стабильности и гибкости.

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