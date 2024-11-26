Mercedes-Benz сокращает миллиарды: автопроизводитель ищет выход из непростой ситуации

Компания Mercedes-Benz объявила о планах по сокращению расходов на несколько миллиардов евро в год в течение следующих нескольких лет. Это решение последовало за значительным падением прибыли: прибыль в третьем квартале снизилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,72 млрд евро, а оборот упал на 6,7% до 34,5 млрд евро.