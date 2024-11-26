POSTIMEES В ВИЛЬНЮСЕ Литовский эксперт в области авиации о крушении самолета: я не исключаю простую человеческую ошибку

Первая серьезная авиакатастрофа в Литве после восстановления независимости сделала наших южных соседей, считающихся хорошими специалистами в баскетболе, теперь еще и авиационными экспертами, сказал c улыбкой Postimees Арияндас Шлюпас (51), много лет проработавший в авиационной сфере. На самом деле, конечно, это далеко не шутка.