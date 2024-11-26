ОБЗОР В первом туре выборов президента Румынии победил появившийся из ниоткуда пророссийский радикал

«Сегодня вечером румынский народ прокричал «мир!», и это было очень громко», - передает агентство Bloomberg слова Джорджеску, сказанные его сторонникам позавчера вечером. «Я голосовал за интересы тех, с кем поступили несправедливо, кто был унижен, за тех, кто чувствует, что они не имеют значения в этом мире… именно они имеют значение!», - написал Джорджеску в Facebook после того, как сам проголосовал на выборах.