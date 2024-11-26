Первый тур президентских выборов в Румынии был полон сюрпризов: Кэлин Джорджеску, независимый кандидат с пророссийскими, критическими по отношению к НАТО и крайне правыми взглядами, набрал наибольшее количество голосов и прошел в финальный тур.
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ОБЗОР ⟩ В первом туре выборов президента Румынии победил появившийся из ниоткуда пророссийский радикал
Джорджеску набрал 22,95 процента голосов в первом туре, хотя согласно опросам общественного мнения его поддержка составляла от 1 до 7,5 процента.