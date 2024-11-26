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ОБЗОР В первом туре выборов президента Румынии победил появившийся из ниоткуда пророссийский радикал

Перевод: Павел Соболев
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Триумф Кэлина Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии стал настоящей сенсацией.
Триумф Кэлина Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии стал настоящей сенсацией. Фото: Octav Ganea

Первый тур президентских выборов в Румынии был полон сюрпризов: Кэлин Джорджеску, независимый кандидат с пророссийскими, критическими по отношению к НАТО и крайне правыми взглядами, набрал наибольшее количество голосов и прошел в финальный тур.

Джорджеску набрал 22,95 процента голосов в первом туре, хотя согласно опросам общественного мнения его поддержка составляла от 1 до 7,5 процента.

«Сегодня вечером румынский народ прокричал «мир!», и это было очень громко», - передает агентство Bloomberg слова Джорджеску, сказанные его сторонникам позавчера вечером. «Я голосовал за интересы тех, с кем поступили несправедливо, кто был унижен, за тех, кто чувствует, что они не имеют значения в этом мире… именно они имеют значение!», - написал Джорджеску в Facebook после того, как сам проголосовал на выборах.

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