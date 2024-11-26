В частном доме обнаружено тело человека с признаками насилия: по горячим следам никто не задержан

Вчера, 25 ноября, в 18:00 на улице Кеск в Раквере в частном доме было найдено тело 76-летнего мужчины с признаками насилия.

Оперативный дежурный Идаской префектуры Сильвер Пялсинг подчеркнул, накануне вечером полицейские и криминалисты долго работали на месте происшествия, чтобы собрать всевозможные улики, которые мог оставить убийца.

«Сейчас активно продолжается расследование, чтобы установить мотив преступления, личность преступника и другие детали. В числе прочего мы изучаем записи с камер видеонаблюдения в районе происшествия и ищем свидетелей, которые могли заметить что-либо подозрительное», - сообщил оперативный дежурный.

Всех, кто в последние дни заметил что-либо подозрительное в этом районе, что могло бы быть связано с этим тяжким преступлением, полиция просит связаться по электронной почте maarika.mannik@politsei.ee или по телефону 5346 0878.

Для выяснения всех обстоятельств преступления возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Детали произошедшего уточняются.